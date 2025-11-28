¡Viernes sin tráfico! Terminan bloqueos de transportistas y agricultores tras acuerdo con Segob (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. Se terminan los bloqueos de transportistas y agricultores. La Secretaría de Gobernación informó que, luego de una reunión que tomó más de 13 horas, se acordó el fin de los cierres en carreteras en 17 estados de la República.

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy informó que se llegó a una serie de acuerdos, mismos con los que los transportistas y trabajadores del campo se comprometieron a liberar las carreteras tras una serie de bloqueos que comenzaron el lunes 24 de noviembre.

Además, las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a las problemáticas del campo y que viven los transportistas, en lo que sería uno de los acuerdos más amplios para combatir la violencia.

El acuerdo también toca aspectos económicos, y Gobernación se comprometió a que los apoyos para productores lleguen en tiempo y forma.

¿Qué acordaron los transportistas y campesinos con Gobierno para terminar los bloqueos?

El acuerdo entre Gobernación y transportistas con el que terminan los bloqueos incluye distintos puntos, desde mesas de trabajo, apoyos económicos y el apoy con instituciones e infraestructura.

Estos son algunos de los puntos que informaron los transportistas y agricultores tras su reunión de este jueves 27 de noviembre con la Secretaría de Gobernación:

Aumento al apoyo económico para agricultores.

Modificaciones a la Ley General del Agua, tema que se discutirá en el Congreso, así como una mesa de diálogo para discutir este asunto.

Mesa de diálogo relacionada con el precio de garantía al trigo, así como otras medidas que tienen que ver con el campo.

Creación de una Fiscalía especializada para atender delitos en carreteras, a fin de atender asaltos y extorsiones.

Mesa de diálogo relacionada con seguridad de transportistas.

Instalación de videocámaras en puntos clave de las carreteras.

Con ello, se espera que las carreteras estén liberadas desde la mañana de este viernes 28 de noviembre, luego de cuatro días de bloqueos carreteros impulsados por los transportistas.

El Financiero

