Continuarán lluvias, vientos fuertes y riesgo de heladas en regiones serranas de Oaxaca (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán las lluvias con tormentas puntuales fuertes en el norte y oriente del estado, así como la presencia de nieblas muy densas en zonas serranas.

Estas condiciones derivan del frente frío número 16, el cual se extiende desde el sur de Florida hacia el mar Caribe, mientras que su porción posterior se ubica sobre el sur del Golfo de México, generando una vaguada por delante del sistema.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá un descenso significativo de temperaturas, particularmente en la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur, Sierra de Flores Magón y Valles Centrales, donde no se descartan valores cercanos al punto de congelación. En elevaciones superiores a los mil 850 metros, existe riesgo de heladas.

Por otra parte, persistirá el evento de norte muy fuerte, con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y rachas intensas en el tramo carretero La Venta – La Ventosa; así como oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en inmediaciones del Golfo de Tehuantepec.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 24 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 31 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 26 grados.

• Costa, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

• Mixteca, mínima de 5 y máxima de 23 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 21 grados.

• Sierra Sur, mínima de 6 y máxima de 22 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

