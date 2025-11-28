Aún sin resultados mesa tripartita entre S-22 y Gobiernos federal y estatal (07:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. Sin resultados reunión tripartita entre la dirigencia de la Sección XXII, Gobierno federal y estatal en Ciudad Administrativa iniciada la tarde de ayer.

Hasta la madrugada de este viernes la reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Ecuación federal Mario Delgado, el gobernador Salomón Jara Cruz y la dirigencia sindical de la Sección XXII encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez continuaba sin resultados favorables para el magisterio oaxaqueño.

Mediante un documento, un porcentaje de maestros de la S-22 que fueron convocados afuera del complejo administrativo para coberturar la mesa de diálogo se mantuvieron firmes ante el intenso frío de la madrugada.

La lideresa de la gremial expresó que ya están hartos de mesas de diálogo que no han llevado a nada, por lo que ya no aceptarán uno más sin una solución concreta a sus demandas, entre las cuáles las principales radican en la abrogación de la ley del ISSSTE y la reforma educativa Peña Nieto-AMLO.

Fotos:@Seccion22Cencos

