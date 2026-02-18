Video: Así rescataron a Ángela Aguilar y a Nodal tras quedar atrapados en fuego cruzado en Zacatecas (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Se filtraron videos del resguardo y la evacuación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que la pareja quedara en medio de un fuego cruzado cerca del rancho El Soyate.

Los clips fueron compartidos por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) y muestran lo que aparenta ser un despliegue de seguridad con unidades y elementos armados resguardándolos hasta llegar a su avión. En el material se aprecia la coordinación de corporaciones para sacar a la pareja de la zona de riesgo y conducirla hacia el aeropuerto.

¿Qué muestran los videos?

En los fragmentos difundidos se observa un operativo con unidades que avanzan en caravana mientras agentes resguardan el paso. Las imágenes muestran a una escolta de autoridades federales y estatales, en un contexto de tensión por el enfrentamiento registrado horas antes.

“El rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Así fue como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas llevaron a la pareja al aeropuerto. Los sacaron de la zona de conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, explicó el periodista de nota roja.

¿Por qué tuvieron que ser evacuados?

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó en entrevista en ‘Ventaneando’ que el fuego cruzado se detonó tras un operativo y detenciones en una carretera cercana a la zona donde se ubica El Soyate.

En ese momento, Ángela y Nodal transitaban con su equipo de seguridad y, al notar la agresión entre policías estatales y civiles armados, decidieron regresar y resguardarse en una residencia vinculada a la familia Aguilar.

La autoridad insistió en dos puntos: no fue un ataque dirigido contra ellos y la pareja resultó ilesa, sin daños reportados en sus vehículos, aunque solicitaron apoyo para salir del sitio.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal, tras el reporte recibido por las autoridades, se organizó la evacuación por vía terrestre. El acompañamiento fue más intenso en los primeros tramos hasta salir de la zona y después continuó con un resguardo menos cerrado rumbo al aeropuerto.