Un día como hoy… (09:15 h)

Oaxaca de Juárez. 18 de febrero.

Santoral: Eladio, Simeon

Día Internacional del Síndrome de Asperger

1516 Nace María Tudor, primera reina de Inglaterra, quien es recordada como “María la terrible”, por las persecuciones religiosas que tienen lugar durante su reinado.

1546 Muere Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante

1564 Muere Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor de El David, La Piedad y La creación de Adán.

1745 Nace Alessandro Volta, italiano, inventor de la pila eléctrica.

1840 En Yucatán brota un movimiento armado que proclama a esa entidad como Estado Independiente de la República Mexicana.

1850 Muere en Monterrey José María Parás Ballesteros, primer gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

1856 Se instala el Congreso Constituyente convocado por Juan Álvarez para redactar la Constitución de 1857.

1879 Nace el teólogo y enciclopedista mexicano Mariano Cuevas, quien dedica la mayor parte de su vida a la historia, plasmada en su obra cumbre “Historia de la nación mexicana”.

1884 Mark Twain publicó “Las aventuras de Huckleberry Finn”, en Estados Unidos, una de las primeras novelas escritas en inglés estadounidense, particularmente, el hablado por el narrador y protagonista principal de la historia.

1892 Don Evaristo Madero Elizondo (abuelo de Francisco I. Madero) funda en Monterrey, N.L., el Banco de Nuevo León, primera institución crediticia establecida con capital regiomontano.

1896 Nació André Breton, poeta y escritor surrealista. En 1921 publicó su primera obra surrealista, “Los campos magnéticos”, en la que exploró las posibilidades de la hipnosis.

1898 Nace Enzo Ferrari, en Módena, Italia, fundador en 1929 de la Scuderia Ferrari y más tarde de la marca de automóviles Ferrari.

1913 El Presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el cual se desconoció́ al gobierno legítimo de Madero.

1923 Nace María Teresa Rodríguez, pianista mexicana y la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música.

1925 Nace el actor estadounidense George Kennedy, ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto en 1968 por “La leyenda del indomable”.

1930 Clyde Tombaugh, astrónomo americano, descubre al planeta enano Plutón.

1933 Nace Yoko Ono, en Tokio, Japón. Fue la esposa de John Lennon, vocalista y líder del grupo “The Beatles”.

1934 Nace el diseñador de moda español y pintor Paco Rabanne.

1951 Nace la modelo, celebridad y presentadora de televisión filipino-española Isabel Preysler. Ex esposa del cantante español Julio Iglesias y madre de Enrique, Julio y Chabeli, así como de Tamara y Ana, de otras parejas. Actualmente relacionada con Mario Vargas Llosa.

1954 Nace el actor y bailarín estadounidense John Travolta.

1960 Es constituida en Montevideo, Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para dar cumplimiento al “Tratado de Montevideo”, signado por todos los países de América Latina.

1965 Se inaugura el Teatro Manolo Fábregas, en el número 15 de la colonia San Rafael, en la Cd de México.

1967 Muere J. Robert Oppenheimer, inventor de la bomba atómica.

1979 Se registra la primera nevada, de que se tenga conocimiento, en el Desierto del Sahara.

1985 Muere en la ciudad de México el periodista, político y escritor Francisco Martínez de la Vega, quien fue uno de los periodistas más verticales, ejemplo de honestidad en la historia del periodismo en México.

1988 El Politburó soviético destituye a Borís Yeltsin en la pugna sostenida por la implantación de la Perestroika.

2006 En la playa carioca de Copacabana (Río de Janeiro, Brasil), más de dos millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito del grupo de rock “Rolling Stones”.

2012 Muere la historiadora y escritora mexicana Clementina Díaz y de Ovando.

