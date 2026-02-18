Hallan restos humanos en camino de terracería en San Blas Atempa (08:50 h)

2026/02/18  De Redacción ADN
Edwin Meneses

San Blas Atempa, Oax. 18 de febrero. Un fuerte despliegue policiaco se registró la madrugada de este miércoles tras el reporte de una bolsa negra sospechosa localizada a un costado de un canal de riego en esta población del Istmo.

De acuerdo con la información preliminar, ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a las autoridades al observar una bolsa abandonada junto a una gorra.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y, tras la inspección correspondiente, confirmaron que en el interior se encontraban restos humanos.

El hallazgo ocurrió sobre el camino de terracería que comunica a las agencias municipales de Puente Madera y Rancho Llano, pertenecientes a la Heroica Villa de San Blas Atempa.

El área fue acordonada mientras personal ministerial realizaba las diligencias de ley y el levantamiento correspondiente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

