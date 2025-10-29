Vehículo cae al canal 33 en Juchitán (12:25 h)

2025/10/29  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 29 de octubre. Un vehículo se salió del camino y cayó al interior del canal 33 de esta ciudad, generando gran movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, la unidad terminó su loca carrera estampada contra la estructura de un puente.

Afortunadamente, el canal no contenía agua al momento del accidente, lo que evitó una tragedia mayor.

Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención al conductor que resultó lesionado, siendo trasladado a un centro médico para su valoración.

