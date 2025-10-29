Encuentran a Inés Gómez Mont tras detención de Víctor Álvarez Puga: ¿Se salvó del ICE? (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. En medio del escándalo por la detención de Víctor Álvarez Puga, comenzaron a surgir dudas sobre el paradero de Inés Gómez Mont. Sin embargo, todo apunta a que finalmente fue localizada, aunque, a diferencia de su esposo, habría logrado escapar de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El pasado lunes 27 de octubre, se dio a conocer que Víctor Álvarez Puga lleva más de un mes detenido en el centro de procesamiento Krome North SPC, ubicado en Miami, Florida, por problemas migratorios que se resolverán en una audiencia programada para el 12 de noviembre, fecha en la que se definirá si será deportado a México.

Mientras tanto, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener su detención provisional con fines de extradición, ya que tanto Álvarez Puga como Gómez Mont enfrentan acusaciones por encabezar una red de desvío de recursos públicos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ambos han permanecido prófugos de la justicia mexicana durante los últimos cuatro años.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Tras hacerse público el arresto de Álvarez Puga, surgió una de las principales incógnitas: ¿dónde está Inés Gómez Mont? La conductora se ha mantenido alejada de los reflectores desde hace tiempo, y su última publicación en Instagram data de enero de 2023, donde desmintió haber sido encarcelada o sometida a prisión preventiva.

No obstante, el comunicador Luis Chaparro afirmó haber encontrado el paradero de la presentadora, quien presuntamente fue hallada en la misma residencia lujosa que su esposo, pero logró escapar antes de ser detenida por las autoridades migratorias estadounidenses.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Chaparro adelantó que compartirá más detalles en su programa ‘Pie de Nota’. “En la lujosa residencia donde encontraron a Víctor Álvarez Puga, también encontraron a Inés Gómez Mont… hoy le cuento los detalles en ‘Pie de Nota’ de cómo fue que se salvó la presentadora de la orden de arresto en EE. UU.”, publicó el periodista.

