Entrega Gobierno de Oaxaca respuesta a solicitud de pagos del nivel primaria de la Sección XXII (12:10 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 29 de octubre. El Gobierno del Estado dio respuesta a la solicitud de recategorización de las y los supervisores y jefes de sector del nivel primaria del magisterio oaxaqueño, a través de una mesa de trabajo celebrada la madrugada de este miércoles en la capital del estado.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez informó que la dirigencia de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se comprometió a llevar a consulta esta propuesta, para determinar el futuro de la protesta que se mantiene en la ciudad capital.

“No hay razón para manifestarse, toda vez que hay diálogo y sobre todo respuesta como lo han planteado”, dijo.

Como resultado de la gestión realizada por el Gobernador Salomón Jara Cruz, la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se comprometió a autorizar la totalidad de las recategorizaciones de las y los 103 directores a supervisores y 28 supervisores a jefes de sector con cargo a los 800 millones de pesos autorizados para el ciclo escolar 2025-2026.

Este acuerdo tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2026, con pago en la primera quincena de enero 2026.

El Gobierno de Oaxaca garantiza el libre derecho a la manifestación de las y los maestros de la Sección XXII.

