¡La NFL está de regreso! Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Semana 1 (21:00 h)

2025/09/02  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. ¡La sequía ha terminado! Al fin tenemos los partidos de la Semana 1 de la NFL 2025 donde veremos cómo las Philadelphia Eagles, campeones defensores, inauguran esta temporada jugando contra los Dallas Cowboys.

Este es tan solo uno de los 16 partidos que nos esperan esta semana y para que no andes busque y busque dónde verlos, aquí te dejamos fechas, horarios y plataforma/canal.

Dónde ver partidos de la Semana 1 de la NFL en México

De una vez te adelantamos que la mayoría de los partidos de la NFL en la Semana 1 se jugarán el domingo 07 de septiembre, por si quieres armar la carnita asada o algo para celebrar el inicio de esta temporada.

Cowboys vs Eagles

  • Fecha: Jueves 04 de septiembre
  • Horario: 18:20 horas
  • Dónde ver: ESPN, Disney Plus y DAZN

Chiefs vs Chargers

  • Fecha: Viernes 05 de septiembre
  • Horario: 18:00 horas
  • Dónde ver: YouTube de la NFL y DAZN

Buccaners vs Falcons

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Dónde ver: DAZN

Bengals vs Browns

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Dónde ver: DAZN

Dolphins vs Colts

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Dónde ver: Fox Sports 2 y DAZN

Panthers vs Jaguars

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Dónde ver: DAZN

Raiders vs Patriots

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Dónde ver: ViX

Cardinals vs Saints

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Transmisión: DAZN

Steelers vs Jets

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas
  • Dónde ver: Fox Sports y DAZN

Giants vs Commanders

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Dónde ver: DAZN

Titans vs Broncos

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 14:05 horas
  • Dónde ver: Fox Sports 2 y DAZN

    49ers vs Seahawks

    • Fecha: Domingo 7 de septiembre
    • Horario: 14:05 horas
    • Dónde ver: Canal 5 y DAZN

    Lions vs Packers

    • Fecha: Domingo 7 de septiembre
    • Horario: 14:25 horas
    • Dónde ver: Fox Sports y DAZN

    Texans vs Rams

    • Fecha: Domingo 7 de septiembre
    • Horario: 14:25 horas
    • Transmisión: DAZN

    Ravens vs Bills

    • Fecha: Domingo 7 de septiembre
    • Horario: 18:20 horas (centro de México)
    • Dónde ver: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

    Vikings vs Bears

    • Fecha: Lunes 8 de septiembre
    • Horario: 20:15 horas (centro de México)
    • Dónde ver: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

    Foto: NFL México
