¡La NFL está de regreso! Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Semana 1 (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. ¡La sequía ha terminado! Al fin tenemos los partidos de la Semana 1 de la NFL 2025 donde veremos cómo las Philadelphia Eagles, campeones defensores, inauguran esta temporada jugando contra los Dallas Cowboys.

Este es tan solo uno de los 16 partidos que nos esperan esta semana y para que no andes busque y busque dónde verlos, aquí te dejamos fechas, horarios y plataforma/canal.

Dónde ver partidos de la Semana 1 de la NFL en México

De una vez te adelantamos que la mayoría de los partidos de la NFL en la Semana 1 se jugarán el domingo 07 de septiembre, por si quieres armar la carnita asada o algo para celebrar el inicio de esta temporada.

Cowboys vs Eagles

Fecha: Jueves 04 de septiembre

Horario: 18:20 horas

Dónde ver: ESPN, Disney Plus y DAZN Chiefs vs Chargers Fecha: Viernes 05 de septiembre

Horario: 18:00 horas

Dónde ver: YouTube de la NFL y DAZN Buccaners vs Falcons Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Dónde ver: DAZN Bengals vs Browns Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Dónde ver: DAZN Dolphins vs Colts Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Dónde ver: Fox Sports 2 y DAZN Panthers vs Jaguars Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Dónde ver: DAZN Raiders vs Patriots Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Dónde ver: ViX Cardinals vs Saints Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Transmisión: DAZN Steelers vs Jets Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Dónde ver: Fox Sports y DAZN Giants vs Commanders Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Dónde ver: DAZN Titans vs Broncos Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 14:05 horas

Dónde ver: Fox Sports 2 y DAZN 49ers vs Seahawks Fecha: Domingo 7 de septiembre Horario: 14:05 horas Dónde ver: Canal 5 y DAZN Lions vs Packers Fecha: Domingo 7 de septiembre Horario: 14:25 horas Dónde ver: Fox Sports y DAZN Texans vs Rams Fecha: Domingo 7 de septiembre Horario: 14:25 horas Transmisión: DAZN Ravens vs Bills Fecha: Domingo 7 de septiembre Horario: 18:20 horas (centro de México) Dónde ver: ESPN, Disney+ Premium y DAZN Vikings vs Bears Fecha: Lunes 8 de septiembre Horario: 20:15 horas (centro de México) Dónde ver: ESPN, Disney+ Premium y DAZN Foto: NFL México



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir