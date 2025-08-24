Vecinas y vecinos transforman Santa Rosa Panzacola en Tequio Vecinal (|14:30 h)

2025/08/24  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 24 de agosto . Cuando la ciudadanía se organiza, el cambio se refleja en cada rincón. En Santa Rosa Panzacola se llevó a cabo un Tequio Vecinal en la Casa de Día del DIF Municipal, donde vecinas y vecinos participaron activamente para mejorar sus espacios.

Durante la jornada se realizaron trabajos de pintura en muros y fachadas, retiro de ramas de árboles y una limpieza general que dio nueva vitalidad al entorno. Estas acciones fortalecen la convivencia vecinal y contribuyen a la construcción de una ciudad limpia y ordenada.

El interés del presidente municipal Ray Chagoya ha sido fundamental para consolidar estas actividades, que se han convertido en una estrategia permanente para recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad en las colonias, barrios y agencias de Oaxaca de Juárez.

Con cada tequio, se reafirma que la energía ciudadana, acompañada del respaldo institucional, es la fuerza que transforma Oaxaca de Juárez y garantiza mejores condiciones de vida para las familias

