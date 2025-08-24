Encuentran muerto a hombre reportado como desaparecido en Putla (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 24 de agosto. Después de estar buscándolo, porque estaba sin poder ser localizado, encontraron a un hombre en un terreno, sin vida y en estado de descomposición. Esto ocurrió en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

El hallazgo fue alrededor de las 9 de la mañana de este domingo, a un costado del boulevard Lázaro Cárdenas, en la jurisdicción del barrio La Quebradora.

Presuntamente, la localización se realizó después de que vecinos reportaron que se dispersaba un fuerte olor a putrefacción.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes luego de comprobar que se trataba de un muerto, hombre reportado como no localizado, acordonaron y resguardaron la zona.

También acudieron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, a recabar datos de lo ocurrido.

Minutos después, se apersonaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para realizar las diligencias.

Una vez que finalizaron, ordenaron que el cadáver fuera trasladado al panteón municipal.

El finado fue identificado como Artemio F. M., a quien vieron por última vez con vida, el viernes 22 de agosto, en el barrio La Quebradora.

Aparentemente el hoy occiso ingería de manera frecuente bebidas alcohólicas.

