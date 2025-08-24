Filtran audios de Christian Nodal siéndole infiel a su ex: “¿nos podemos ver?” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica, luego de la entrevista que le dio a la periodista Adela Micha.

Dicha charla provocó tensión en redes sociales, luego de que el cantante ignorara por completo las publicaciones en las que el equipo de La Saga lo etiquetó para promocionar la conversación que tuvo lugar en el rancho del cantante.

Y aunque Nodal ha hecho caso omiso del escándalo en las redes sociales, ahora surge una nueva polémica luego de que el influencer Maurg1 compartiera unos audios exclusivos del cantante con una fan.

Filtran audios de Christian Nodal siéndole infiel a su ex

A través de su canal de Youtube, Maurg1 explicó que dicha conversación la recibió a través de Twitter y que por el tipo de grabación que recibió, dudaba que se tratara de inteligencia artificial.

En su video, el influencer explica que la supuesta conversación entre Nodal y una fan ocurrió de mayo a junio de 2020, meses antes de que comenzara su relación con Belinda, por lo que de ser real la conversación, Nodal se encontraba soltero en ese momento.

En la conversación Nodal le hace saber a la joven que se encuentra grabando el proyecto de ‘La Voz’ en TV Azteca, y aunque en un inicio la conversación es de amistad, hay un punto donde Nodal envía emojis de ‘enamorado’ e incluso menciona que cuando termine su trabajo la puede ver.

Redes sociales reaccionan a conversación de Christian Nodal con una fan

Usuarios de las redes sociales volvieron a criticar al cantante luego de que en la entrevista con Adela diera a entender que tuvo acercamientos con Ángela Aguilar en la pandemia, y al mismo tiempo tenía este tipo de conversaciones con una fan.

Hasta el momento no se ha pronunciado acerca de esta nueva polémica.

Publimetro

