Vecinas y vecinos transforman la avenida Eduardo Mata con un Mega Tequio encabezado por Ray Chagoya (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Con el impulso del presidente municipal Ray Chagoya y en coordinación con el Gobierno del Estado, se llevó a cabo un Mega Tequio Vecinal en la avenida Eduardo Mata, donde vecinas, vecinos y brigadas municipales unieron fuerzas para limpiar, pintar y renovar esta importante vialidad.

Desde temprana hora, cuadrillas del Ayuntamiento, junto con voluntarias y voluntarios de distintas colonias, se sumaron a esta jornada de trabajo comunitario, demostrando que cuando la ciudadanía participa, Oaxaca brilla.

Durante la actividad se realizaron labores de barrido, pintura de guarniciones, retiro de maleza, limpieza de áreas verdes, contribuyendo a mantener una ciudad más ordenada, limpia y viva.

El presidente municipal Ray Chagoya reconoció la colaboración de la ciudadanía y reafirmó que la transformación de Oaxaca de Juárez se construye con energía, territorio y equipo, en unidad con el Gobierno del Estado y la participación activa de las y los oaxaqueños.

Oaxaca de Juárez continúa fortaleciendo su cultura de participación y compromiso por el bienestar común.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir