“Hay Noé para rato”: el líder morenista reafirma su compromiso con el trabajo en territorio (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Tras anunciar su separación del cargo como Secretario de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, Noé Jara reiteró que su labor política y social continuará firme, ahora con mayor cercanía a las y los ciudadanos.

Durante su mensaje, destacó que su salida marca el cierre de una etapa institucional, pero no del trabajo en territorio que ha caracterizado su trayectoria.

“Me separo del cargo, pero no del territorio ni de las luchas de mi gente. Seguiré trabajando desde abajo, escuchando y construyendo con los vecinos y vecinas. Los cargos pasan, pero el compromiso con el pueblo permanece. Hay Noé para rato”, expresó.

El exfuncionario agradeció al Presidente Municipal Ray Chagoya por la oportunidad de haber colaborado en los primeros meses de la administración, destacando los avances logrados en materia de participación ciudadana, seguridad y atención a las agencias, barrios y colonias.

A lo largo de su gestión, Noé Jara se distinguió por mantener una relación directa con la ciudadanía, impulsar el diálogo comunitario y fortalecer la presencia institucional en las zonas con mayor demanda social.

“Mi trabajo siempre ha sido de territorio, cercano a la gente, enfocado en escuchar y resolver. Esa seguirá siendo mi ruta”, señaló.

Con este mensaje, Noé Jara reafirma su vocación de servicio y su compromiso con Oaxaca de Juárez, asegurando que su participación política y social continuará desde los espacios comunitarios, donde —dijo— “nacen las verdaderas transformaciones.”

“Hay Noé para rato, y el trabajo por Oaxaca sigue en marcha.”

