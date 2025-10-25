Vecinas y vecinos fortalecen la seguridad en San Juan Chapultepec con Tequio Vecinal (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Desde las primeras horas de este sábado, vecinas y vecinos del barrio El Coquito, en la agencia de San Juan Chapultepec, participaron activamente en una nueva jornada de Tequio Vecinal, impulsada por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a través de la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales.

Con escobas, palas y brochas en mano, las y los participantes unieron esfuerzos para limpiar calles, retirar desechos y mejorar la imagen urbana de la zona. Estas acciones, además de fomentar la corresponsabilidad ciudadana, tienen como propósito fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias al recuperar espacios que son de todas y todos.

La instrucción del presidente municipal Ray Chagoya ha sido que los tequios vecinales sean una política pública que une a la comunidad y devuelve la confianza en el gobierno.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez continúa promoviendo el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades para mantener una capital limpia, ordenada y segura, demostrando que cuando la gente participa, la transformación se vuelve una realidad en cada colonia, barrio y agencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir