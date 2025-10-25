Ante cerrazón, S-22 rompe diálogo y da ultimátum al Gobierno federal a dar respuesta favorable el próximo lunes (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Ante la cerrazón del Gobierno federal a sus demandas, la Sección XXII dio un ultimátum para el próximo lunes a resolver de manera puntual el pago de los adeudos al nivel de secundarias técnicas, “que hay eventos políticos que se acercan y si este gobierno estatal y federal no dan solución el movimiento también sabrá hacer lo propio”, amagó la líder sindical Yenny Aracely Pérez Martínez.

Dijo que si el propio Secretario de Educación Pública Mario Delgado no tiene la capacidad para solucionar este problema en Secundarias Técnicas tendrá que ser entonces la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dé solución a esta problemática.

“Vamos a convocar a una asamblea estatal general para seguir en la acción política para que este gobierno tenga muy claro que la Sección 22 está vigente y que va a salir a las calles y que hay eventos políticos que se acercan y si este gobierno estatal y federal no dan solución el movimiento también sabrá hace lo propio”, recalcó Pérez Martínez.

La lideresa, manifestó que en un primer momento la mesa tripartita estuvo presente la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, y los titulares de la SEP, Mario Delgado y del ISSSTE, Martí Batres.

Sin embargo, en un segundo momento cuando se tocó el tema del adeudo del nivel de Secundarias Técnicas una cerrazón total de parte del Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y en particular del secretario Mario Delgado y del Ieepo.

Ante esta cerrazón, la dirigencia sindical rompió el diálogo y se levantó de la mesa que se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Administrativa.

Indicó que la exigencia del pago de los adeudos es una justicia laboral para quienes han laborado por más de 10 años sin recibir el pago correspondiente, “hoy se jactan de que no hay recursos para el pago para las horas que se adeuda a los compañeros y que con justa razón hemos externado que es un acto de justicia laboral, cuando este recurso en su momento se asignó en el ciclo escolar anterior”.

La dirigente mencionó que los maestros del Nivel de Secundarias Técnicas van a accionar el próximo lunes, de igual manera, “también decirles que en la asamblea estatal tendremos que llegar a un plan de acción, ya hicimos un paro de 24 horas tiene que ser también de inmediato el paro de 48 horas”.

“no estamos pidiendo privilegios estamos exigiendo justicia laboral para nuestros compañeros, no estamos exigiendo algo que esté fuera del alcance del gobierno federal pero a estas alturas hemos visto cómo el discurso queda desfasado como un discurso donde dice que se están atendiendo a nuestras demandas”.

Pérez Martínez, ante sus bases que coberturaron la mesa y los medios de comunicación, subrayó que el Gobierno federal se atreve a presentar en las mañaneras de que el 100% de las problemáticas están resueltas, hemos desmentido esto en la mesa, que no sean irresponsables en decir que el 100% de las problemáticas administrativas de los niveles están resueltos porque hoy se lo externamos, no es así”.

Recalcó que estos datos los van a dar a conocer en sus propios espacios sobre todo para impulsar su movilización en las calles, “es la única forma compañeros y así lo debemos de tener claro, es la única forma en la que el gobierno puede resolver de otro modo si esperamos nada más a que sea por voluntad no la habrá”.

Recordó también que a nivel nacional hay demandas que no han sido atendidas como la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa, por lo que será en la asamblea nacional con los contingentes de la CNTE donde se definirá el paro de 48 horas.

