Vecinas y vecinos del Exmarquesado transforman su barrio con el Tequio Vecinal (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. Con el impulso del presidente municipal Ray Chagoya, se llevó a cabo una jornada más del Tequio Vecinal en el tradicional Barrio del Exmarquesado, donde la participación de las y los vecinos permitió darle nueva vida a calles, fachadas y espacios públicos de esta zona emblemática de la capital.

Durante la jornada, se realizaron labores de pintura de guarniciones, rehabilitación de fachadas, recolección de basura y mantenimiento del panteón del barrio, acciones que reflejan el compromiso compartido entre ciudadanía y gobierno municipal por mantener una ciudad limpia, ordenada y segura.

El presidente Ray Chagoya destacó que este tipo de acciones son ejemplo de cómo el trabajo en equipo logra resultados visibles en beneficio de todas y todos. “Cada Tequio Vecinal representa el orgullo de nuestra gente y el amor por Oaxaca de Juárez; juntos seguimos recuperando espacios y construyendo bienestar desde los barrios y colonias”, afirmó.

Con entusiasmo y participación, las y los habitantes del Exmarquesado refrendaron su disposición de continuar colaborando con el Ayuntamiento para preservar el entorno y fortalecer la convivencia vecinal.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reafirma así su compromiso de seguir impulsando los Tequios Vecinales como una política pública que rescata una tradición oaxaqueña y la transforma en una estrategia moderna de corresponsabilidad social.

