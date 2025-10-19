Bloquean por segundo día pobladores de San Pedro Amuzgos, no hay paso a la Mixteca oaxaqueña (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 19 de octubre. Por segundo día consecutivo, habitantes de San Pedro Amuzgos, bloquean la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga afectando las vías hacia Zacatepec, Putla y viceversa que conecta con la carretera federal 200 en Pinotepa Nacional.

Esta protesta es por presuntas irregularidades de las autoridades municipales en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas.

Por ello, acordaron cerrar esta importante vía que comunica con comunidades de la región de la Mixteca oaxaqueña.

Tras la inconformidad, acordaron en la asamblea general llevada a cabo la tarde de ayer sábado iniciar con el bloqueo afectando con ello que los conductores que transitan por esa zona buscar vías alternas.

Denunciaron que el Gobierno no ha atendido esta situación por presuntos actos de corrupción relacionados con el FIASPIAM, además de que servidores públicos están inmiscuidos en el uso de recursos de manera irregular.

Por su parte, La SEGO confirmó el bloqueo a esta vía, sin embargo, señalaron los pobladores no ha habido acercamiento con ellos para darle solución a esta situación.

