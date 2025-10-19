Operación Cazador logra detención de presunto responsable de más de 10 asaltos a tiendas OXXO (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. La acción conjunta entre corporaciones estatales y municipales, permitió durante la Operación Cazador, la detención de una persona presuntamente responsable de múltiples robos con violencia a tiendas de conveniencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas.

El presunto responsable identificado como B. M. C. R., de 19 años de edad, fue asegurado, a la altura de la colonia Santa Anita, agencia de San Juan Chapultepec, durante el operativo coordinado desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), tras el reporte de un robo cometido en la tienda OXXO de la gasolinera Manzano.

Este individuo está vinculado con más de 10 asaltos cometidos en diferentes establecimientos, en los cuales además de sustraer dinero y mercancía, ha despojado de sus pertenencias a clientes que se encontraban en el interior de las tiendas; de acuerdo con las primeras indagatorias.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para las investigaciones correspondientes.

Con acciones firmes y estratégicas, el Gabinete de Seguridad trabaja para proteger la integridad, seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas, fortaleciendo la presencia policial y el trabajo coordinado en territorio.

