Reanudarán labores el martes 24 de febrero en la Secundaria Federal Número 1: IEEPO (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 febrero. a El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa a la comunidad escolar que, el martes 24 de febrero se restablecerá plenamente la operación académica y administrativa en la escuela Secundaria Federal número 1, ubicada en la agencia municipal de San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña.

Los acuerdos alcanzados este lunes, atendieron los planteamientos formulados por madres y padres de familia, por lo que se han implementado medidas institucionales orientadas a fortalecer la gobernabilidad escolar; priorizando el interés superior de la niñez y adolescencia, así como la estabilidad del proceso educativo.

En tanto, las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el plantel, son canalizadas a las instancias competentes para su análisis y en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que conforme a derecho procedan.

El IEEPO actúa con transparencia y legalidad en la protección de los derechos de las y los estudiantes, por ello, continuará informando de manera oportuna sobre los avances correspondientes en estricto apego al marco jurídico vigente.

