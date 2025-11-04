URUAPAN… La chispa que encendió la mecha: Alfredo Brena (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La mecha del hastío contra la 4T se ha encendido. Michoacán, otrora referente por sus festividades del Día de Muertos, hoy, es el referente del dominio del Crimen Organizado (C.O.) en nuestro país. Parece que tiene razón Trump… al decir que el poder Narco Político domina México.

La misma cantaleta de siempre, que los medios y la oposición utilizan políticamente la tragedia. Pero, cuando memos hoy, nos podemos percatar que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, encendió la mecha nacional con repercusiones internacionales, donde la Unión Europea y los Estados Unidos, efectuaron críticas y extrañamientos.

Indudablemente que la respuesta del cacareado “mando único”, se emitió en el mismo formato de siempre, en el mensaje ofrecido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la rueda de prensa.

En primer lugar, da tristeza ver al Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, y al Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales. Participando en una rueda de prensa, en el papel de segundones del famoso “mando único”. Es lamentable y bochornoso, ver a los otrora dignos representantes del poder militar, sometidos al papel de colaboradores del “mando único”.

Lástima que las Fuerzas Armadas, parece que cayeron en un garlito del que no les es posible escapar. Ojalá me equivoque, y en algún momento recuperen la dignidad de ser el garante de la seguridad y orgullo del pueblo mexicano.

Harfuch empezó así su mensaje, en la rueda de prensa: “Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum hemos convocado para dar a conocer información importante sobre el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. En primer lugar, expresamos a nombre del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de México que lamentamos profundamente este cobarde ataque”.

Lástima que el puesto de Secretario de Seguridad, no sea para dar condolencias, sino para proteger a la ciudadanía.

Continuó diciendo Harfuch… “Al concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro, realizó siete detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal Carlos Manzo, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde”.

¿Tiene Ud. idea señor secretario de lo grotesco e inútil de su descripción? La sudadera y el pantalón son irrelevantes, salvo que piense Ud. que eso pudo haber hecho alguna diferencia, entre el vivir y el morir del Pte. Mpal. Carlos Manzo.

“El sujeto fallecido (el asesino), no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad”. ¡Otra cuestión irrelevante!

Continuó diciendo Harfuch… “De acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada, está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”. Y más de lo mismo: el cartabón del pleito entre los Cárteles, como si ese pleito por la plaza, exonerara al famoso Gabinete de Seguridad de actuar para proteger a la ciudadanía.

También se refirió Harfuch a las cámaras de video vigilancia, y subrayó “Que el Pte. Mpal. Carlos Manzo, desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada, y en mayo de este año, tuvo un reforzamiento adicional. Y que la Guardia Nacional (GN) asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad. Repito, dijo, la GN asignó 14 elementos para la seguridad del presidente municipal”.

“Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque”. O sea que, ¿esos 14 elementos, solamente funcionaban en reuniones privadas?

Y finalizo la rueda de prensa diciendo: “Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”.

De todo lo anterior podemos concluir que, estas trilladas declaraciones, que son las mismas en todos los casos. Son para el público de Las Mañaneras, pero no para el pueblo mexicano que padece de extorsión, pago de derecho de piso, secuestros y asesinatos, en el 90 por ciento del territorio nacional.

De la misma manera que, el presidente estadounidense Trump y sus muchachos, no se van a tragar esta sarta de justificaciones banales, en el supuesto combate a los Cárteles Narco Políticos. Aunque, claro, la presidente va a repetir en la Mañanera; estamos atendiendo el problema, pero los medios están politizando la tragedia.

USA a este paso va a intervenir, los 2 ataques de la flota estadounidense a embarcaciones a 800 kilómetros de la costa de Acapulco, Guerrero, así lo indican. Trump va con todo contra los regímenes Narco Terroristas del Eje Rojo latinoamericano.

Y ahora, Uruapan enciende la chispa de la mecha. Uruapan marca un antes y un después. El clavo lo remacha Uruapan. México es un Narco Gobierno, dirigido desde la Presidencia de la República desde hace 7 años.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

03 nov 2025

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir