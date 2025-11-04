Identifican a “El Cuate” como presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El presunto responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, informaron fuentes oficiales citadas por El Universal.

De acuerdo con el reporte, El Cuate era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos familiares con un individuo apodado “El Prángana”, señalado como operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que opera al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si participaron más personas en el homicidio del alcalde, ocurrido la semana pasada.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta una carpeta de investigación y ha reforzado los operativos de seguridad en la región de Tierra Caliente, donde operan diversas células criminales.

