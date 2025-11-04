CEM alza la voz, exige al gobierno garantizar seguridad de los mexicanos luego de asesinato de Manzo (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una exigencia al Gobierno Federal, así como a las autoridades locales, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo.

En un pronunciamiento oficial, los líderes de la Iglesia católica en el país también exigieron a los grupos criminales y a los homicidas, parar la “violencia fratricida” que aqueja al país.

A las autoridades les pidieron decisión e inteligencia en el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

En un comunicado titulado “Ante los recientes asesinatos de constructores de paz en México”, el presidente del Episcopado, Ramón Castro Castro; el secretario general del organismo, Héctor Pérez Villarreal y el Obispo de Zamora, Michoacán, Javier Navarro Rodríguez, se pronunciaron.

Hicieron un llamado “a todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos”, lo anterior, al afirmar que nadie nació para hacer el mal y no hay felicidad transgrediendo la dignidad del prójimo.

Exigencia a las autoridades

A las autoridades en el país las conminaron a combatir con mayor determinación e inteligencia “el verdadero crimen” como los perpetrados contra el líder limonero Bernardo Bravo y este sábado 1 de noviembre contra el alcalde Manzo Rodríguez.

La vida de miles de ciudadanos a diario está bajo amenaza y sus libertades se ven “ultrajadas” por la criminalidad al salir de sus hogares para llevar a cabo sus actividades comerciales y recreativas.

Los líderes del catolicismo en México señalaron que todos los ciudadanos son responsables de construir la paz, están llamados a defender los valores de la patria para vivir en paz y libertad.

“Exhortamos a cada uno a redoblar esfuerzos y hacerlo de manera coordinada. Ofrecemos en el Diálogo Nacional por la Paz un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para alcanzar estos objetivos”, plantearon.

Asimismo, pidieron a la Virgen de Guadalupe que interceda por los mexicanos para que el país logre la paz, la libertad y el desarrollo que merece.

Presencia del crimen en la vida pública

Advirtieron que el homicidio del alcalde de Uruapan, forma parte de una serie de crímenes de personas “que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de derecho en sus tierras”.

El verdadero crimen es que los grupos armados y de la criminalidad intervengan en todos los aspectos de la vida pública en distintos puntos del territorio nacional y ante esa realidad, ir por las personas que le quitaron la vida al gobernante ya no es suficiente, plantearon.

“Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos. La presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país”, remarcaron.

Como ejemplo de ese dominio, hablaron de retenes en carreteras, despojo de tierras, amenazas constantes a comerciantes, productores y gobernantes.

Ello, “refleja un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”, expresaron.

En ese contexto de violencia, los sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral seguirán trabajando en el acompañamiento espiritual a la población.

Oraciones por las personas que fallecieron en incendio en tienda Waldo’s: CEM

*La Iglesia católica en México pide por las víctimas del siniestro registrado este sábado en una tienda de conveniencia ubicada en Hermosillo, Sonora.

La representación de la Iglesia en México hizo oración por las personas que murieron en el incendio registrado este sábado en una tienda Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora.

A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se expresó el deseo de que las familias de las víctimas encuentren consuelo y esperanza.

“La Conferencia del Episcopado Mexicano se une en oración por las personas que perdieron la vida en el incendio ocurrido el día de hoy en una tienda de Hermosillo, Sonora, así como por sus familias y por todos los heridos. Pedimos al Señor que acoja en su misericordia a quienes han partido y conceda consuelo, fortaleza y esperanza a las familias que hoy sufren esta dolorosa pérdida”, anotó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @IglesiaMexico.

“Que Santa María de Guadalupe, Madre de los mexicanos, interceda por las víctimas y cubra con su manto de amor a quienes hoy lloran, llevándoles consuelo y esperanza. #Hermosillo #Sonora”, abundó el organismo clerical.

