Universidad de Ciudad Juárez gastó medio millón de pesos en corbatas caras (19:00 h)

Ciudad Juárez, 10 de febrero. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) gastó cerca de medio millón de pesos en la adquisición de 390 corbatas y bufandas de la marca mexicana Pineda Covalín, especializada en ropa y accesorios de lujo.

El requerimiento de compra establece que la institución educativa requirió la provisión de 240 corbatas y 150 bufandas de seda “para la Secretaría Privada”, por un monto de 423 mil 933.60 pesos, que corresponde a un subtotal de 365 mil 460 pesos por los productos, más su Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 58 mil 473.60 pesos.

El pago se realizaría mediante una ministración inicial equivalente al 50% del importe total del servicio, con IVA, mientras que el porcentaje restante se abonaría dentro de los 20 días naturales siguientes a la celebración del contrato de adquisiciones 27-2025, que data del 5 de marzo del año anterior.

El Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hizo la compra mediante una adjudicación directa (AA-2025-03-04-09); es decir, sin una licitación abierta, tras elegir expresamente al proveedor.

En el detalle de suficiencia presupuestal se indica que esta compra fue autorizada como parte del programa de Vinculación, Extensión y Servicios Académicos en Educación Media Superior y Superior, en la categoría de “Calidad de los Servicios de Educación Superior (Cobertura y Docencia)”.

La adjudicación.

DISEÑOS DE LUJO

En la notificación del fallo, mediante la cual la Universidad le informó a Pineda Covalín que requería sus servicios de diseño y fabricación textil, se especifica que las 390 corbatas se dividirán en tres categorías, de 80 piezas cada una.

La primera es para la confección de una corbata negra de seda con forro de poliéster con un diseño personalizado de la UACJ. De tamaño, ocho centímetros de ancho.

Cada pieza de esta colección costaría 665 pesos, para, en total, sumar 53 mil 200 pesos sin incluir aún el IVA.

Otras 80 corbatas serías con las mismas características en cuanto a material, pero de color azul, y 80 más de tono rojo. El precio de cada una se mantuvo en 665 pesos. Por lo tanto, el total de las 240 fue de 159 mil 600 pesos.

El rector Daniel Constandse Cortez.

Las bufandas, en tanto, se requirieron de una medida de 140 por 30 centímetros, todas en color rojo y con el logo de la casa de estudios grabado en láser/serigrafía. Cada una de las 150 piezas costó 1 mil 310 pesos, para un total de 195 mil 500 pesos.

Además, por los empaques de cada corbata, que fueron pedidos en material corrugado, con su fajilla según cada color y el diseño personalizado de la UACJ, la institución pagó 5 mil 760 pesos adicionales (24 pesos por cada uno de los 240), mientras que los empaques de las 150 bufandas, igualmente con el mismo material corrugado, con su fajilla y el diseño corporativo de la Universidad cada uno, costó otros 3 mil 600 pesos.

Ni el contrato ni el seguimiento del procedimiento permiten identificar los destinatarios de las corbatas y bufandas requeridas por la UACJ, sólo indica que los productos serían enviados a través de un tercero desde la Ciudad de México hasta el Edificio de Rectoría de la institución, en el área de eventos especiales.

Asimismo, en las redes sociales de la Universidad, cuyo rector desde 2024 es Daniel Alberto Constandse Cortez, no existe registro de un acto especial de entrega de las prendas.

