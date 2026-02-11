Alebrijes intensifica su preparación para recibir el viernes 13 de febrero a Coyotes de Tlaxcala (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Luego de iniciar el torneo con una derrota ante Morelia, un empate ante Cancún y una victoria sobre los Mineros de Zacatecas de 2 goles por 0 y un valioso empate a 3 contra Yucatán, los Alebrijes regresan al estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, para enfrentarse a los Coyotes de Tlaxcala a las 19:00 horas, en busca de 3 puntos que lo saquen del penúltimo lugar de la clasificación.

El duelo ante Coyotes será bastante complicado, debido a que llegan motivados luego de golear 5-2 a los Leones Negros, mientras que los zapotecas consiguieron un empate de último minuto como visitantes en Yucatán, por lo que se vislumbra un buen duelo ofensivo, ya que Tlaxcala acumula 10 goles a favor, por 6 de los Alebrijes.

Con las buenas actuaciones del plantel oaxaqueño, se espera que nuevamente la afición los arrope en las gradas del estadio Tecnológico, para los interesados la entrada general es de $100 pesos, los boletos se pueden adquirir a partir del miércoles, jueves y viernes en un horario de 11:00 a 17:00 horas. La escuadra oaxaqueña inició su fase de preparación de cara a este duelo con una intensa jornada de activación física en las escaleras del Fortín.

Los juegos de la fecha 6 inician el viernes 13 de febrero con el partido entre Tapatío y la Jaiba Brava a las 17:00 horas, en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, ese mismo día, pero a las 19:00 horas, el equipo oaxaqueño recibe a Tlaxcala, en ese horario también será el duelo entre los Correcaminos ante los Potros de Hierro del Atlante, cierra la jornada del viernes el cuadro de Irapuato contra los Dorados de Sinaloa a las 21:00 horas.

Para el sábado 14 de febrero a las 19:00 horas, el Club Atlético Morelia se enfrenta a los Venados de Yucatán, en ese mismo horario, el equipo de Cancún se mide a los Mineros de Zacatecas, finalmente el 15 de febrero a las 12:00 horas, los Leones Negros reciben al equipo de Tepatitlán en el estadio Jalisco.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir