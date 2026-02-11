Ala defensiva de los 49ers, Keion White, fue herido de bala (19:30 h)

Estados Unidos, 10 de febrero. Luego de un tiroteo ocurrido en la cuadra 1700 de Mission Street, durante la madrugada de este lunes 9 de febrero, tanto la franquicia de los San Francisco 49ers, como la propia NFL, han confirmado que el ala defensiva de los 49ers, Keion White, fue herido de bala y actualmente se encuentra en cirugía para lograr resarcir los daños en medida de lo posible.

“Keion White fue víctima de un tiroteo y recibió una herida de bala en el tobillo esta mañana en San Francisco. Actualmente se encuentra siendo operado en un hospital local. Proporcionaremos más información cuando sea necesario” mencionó el comunicado oficial.

Por una fiesta con los New England Patriots

De acuerdo con información del apartado deportivo del New York Times, ‘The Athletic’, Keion White habría asistido a la fiesta post Super Bowl de los New England Patriots, equipo con el que estuvo 3 temporadas hasta antes de ser enviado a los 49ers en esta. Se estima que a las afueras del lugar donde se llevó a cabo el evento, surgió una disputa entre bandas, donde el defensivo de San Francisco resultó herido.

“Una investigación preliminar reveló un altercado verbal entre dos grupos dentro de un negocio. La víctima resultó herida tras los disparos de un sospechoso desconocido”, declaró el Departamento de Policía de San Francisco

De momento, la franquicia de la Bahía no ha entregado más información al respecto; sin embargo, con el pasar de las horas llegarán las actualizaciones. White pasó en menos de 5 meses de poder disputar el Super Bowl con los Pats, a resultar herido por ir a la fiesta de dicho equipo, luego de ver cómo llegaban al gran domingo, y ni siquiera ganarlo.

