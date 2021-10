UNAM responde tras reclamo de AMLO en mañanera: ‘Universidad no se detuvo un sólo día’ (18:30 h)

¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no, muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases, ¿por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso.

AMLO

Presidente de México