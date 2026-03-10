“Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial” anuncia actividades deportivas, culturales y sociales (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la convocatoria para el Torneo de Fútbol Estatal Mundialito “Primavera Oaxaqueña 2026”.

El Mandatario estatal detalló que esta justa iniciará en las escuelas y avanzará a nivel municipal, del 14 de marzo al 17 de mayo; regional, los días 23 y 24 de mayo y el nivel estatal, del 5 al 7 de junio. Habrá las modalidades Fútbol 7 y Fútbol Soccer, la primera tendrá las categorías Sub 7 y Sub 9, en las ramas varonil y femenil; y la segunda en categoría Libre, en la rama mixta.

Mediante el Mundialito Primavera Oaxaqueña se invertirá un monto total de 2 millones 800 mil pesos, en premiaciones.

Además de esta justa enmarcada en el programa estatal “Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial”, el cual contempla seis ejes de acción, se impulsarán experiencias deportivas y culturales como una oportunidad de integración social, además de colocar a la entidad como destino cultural y turístico complementario a este encuentro deportivo internacional.

A través de un Comité Intermundialista, integrado por diversas dependencias del Gobierno del Estado, se anunciaron actividades como: la trasmisión del Mundial en pueblos mágicos, Festivales Gastronómicos y Exposiciones Artesanales en puntos estratégicos del país.

Asimismo, habrá un ciclo de conferencias, difusión de cápsulas informativas y personas comentaristas en lenguas originarias posterior al mundial.

También, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevarán a cabo actividades deportivas con enfoque inclusivo, que fortalezcan el tejido social y comunitario.

“Se contará con una cartelera muy amplia. No solamente queremos ser espectadores, sino actores, promover el deporte y la cultura, todo lo que tiene Oaxaca, con la participación de niñas, niños y jóvenes en que también sean partícipes este mundial”, destacó el Gobernador oaxaqueño.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir