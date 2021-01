¿Una trampa?: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de enero. La tarde del jueves les dijeron a los gobernadores que no era “viable” que participaran en la campaña nacional de vacunación. Ni ellos, ni la iniciativa privada.

Quedaba claro que para los “estrategas” anticovid del gobierno federal, el monopolio de decidir quiénes se vacunan primero está reservado para la 4T, porque ganó la presidencia con 30 millones de votos.

¡Faltaba más!

Pero al día siguiente, el mero mero de Palacio cambió la jugada. Dijo que siempre sí podían adquirir las vacunas, a condición que anexen –a la solicitud— el contrato de adquisición; la cantidad de dosis que van a comprar, la fecha de llegada, y que lo hagan con laboratorios autorizados.

¿Qué detonó ese giro de 180 grados que deja tan mal parado al doctor López Gatell, y su teoría de que si participan los gobiernos estatales cada quien jalará para su lado?

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ve el cambio con desconfianza. Dice que es una “trampa”.

¿Para diluir responsabilidades frente a lo que se viene? Le preguntamos. “Afirmativo”, respondió, vía WhatsApp.

-¿Y vas a caer en esa “trampa”? insistimos.

-Noup, respondió.

***

Silvano, sin embargo, suscribió el comunicado en el que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista le toman la palabra al gobierno federal, pero piden la revisión del Plan Nacional de Vacunación.

En un comunicado conjunto dicen que ese plan no tiene una visión de salud pública integral; no fue presentado ante el Consejo General de Salubridad -autoridad sanitaria–; no responde a las necesidades de cada entidad; y no tiene logística.

Advierten sobre los riesgos que los ´siervos de la nación’ –operadores de los programas sociales de AMLO– coordinen una brigada y tomen decisiones de prelación y ubicación, “No tienen conocimiento de la situación de la epidemia en cada entidad”, aseveran.

Piden que sean trabajadores de la salud quienes estén a cargo y no operadores electorales.

“Alarma que las decisiones de dónde y a quién vacunar no se dejen a los estados, como parte de las decisiones homologadas con el Consejo Nacional de Vacunación. Es indispensable que personal de salud de los estados estén al frente de la jornada de vacunación”, subrayan.

Los gobernadores rebeldes, por así llamarlos, consideran que el anuncio de hoy es “tardío y engañoso” –no hay disponibilidad de vacunas.

Pero se comprometen a hacer un esfuerzo para fortalecer, desde lo local, la Estrategia Nacional de Vacunación.

Una cosa más hicieron notar los aliancistas: la incongruencia de comenzar la campaña de vacunación en las rancherías más alejadas, cuando el mayor un número de contagios ocurre en zonas urbanas con alta marginación.

“Esto obedece más a una corazonada u ocurrencia, que al criterio epidemiológico”, destacan.

***

Los gobernadores panistas, por separado, reaccionaron al anuncio presidencial. Dicen que si, en efecto, se levanta la prohibición de adquirir vacunas a estados y empresas, actuarán de inmediato para subsanar el vacío.

“Juntos en GOAN (Asociación de Gobernadoes del PAN) construiremos un esquema de cooperación público-privado para adquirir y aplicar vacunas.

“Recurriremos a todas las instancias para proteger a la gente”, rematan.

***

El sector privado vio positivamente el anuncio de AMLO. Advierte, sin embargo, que hoy día no hay capacidad extra de producción, y que aún hay pasos regulatorios que transitar para que ellos puedan importar la vacuna.

“Urge tener una estrategia conjunta, sector público y privado, para ampliar las posibilidades de México contra el Covid 19”, puntualizan fuentes empresariales.

La Concanaco ya anunció que realizará un registro entre los afiliados a las cámaras de comercio de todo el país, para conocer quiénes están interesados en adquirir las dosis de manera directa.

Quieren acortar los tiempos de inmunización de la población.

***

Desde Delicias, Chihuahua, nos reportan que Carlos Loera de la Rosa, aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua, fue despedido a huevazos de la región por agricultores y pobladores.

No olvidan la postura del gobierno de AMLO en el tema de las cuotas de agua de la presa La Boquilla y que les mandaron la Guardia Nacional, que asesinó a una de las suyas.

FIN.

