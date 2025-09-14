Una incógnita el fallecimiento de una joven mujer en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz (20:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 13 de septiembre. La muerte por causas aún desconocidas de la joven Andrea Tamara Balderas Alegría, vuelve a ser una incógnita luego de ser el segundo caso que se presenta en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz.

Las causas del fallecimiento aún no han sido esclarecidas, y el caso se suma a otro incidente similar registrado anteriormente en esa misma comandancia.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), al menos diez elementos de la Policía Municipal que se encontraban de turno al momento de los hechos fueron trasladados a la Vicefiscalía Regional del Istmo para rendir su declaración inicial como parte de la investigación en curso.

La madre de la víctima, Ángela Alegría Ramírez, aseguró no conocer los motivos por los cuales su hija fue detenida, ni las circunstancias que derivaron en su muerte. Según relató, solo fue informada que Andrea había sido arrestada la noche anterior, sin recibir detalles sobre las razones ni el estado de su hija bajo custodia.

El sábado por la mañana, la señora Ángela permaneció más de dos horas afuera de la comandancia, esperando ser atendida y confirmar si su hija era la persona fallecida. Durante ese tiempo, no recibió información clara por parte de las autoridades.

El Síndico de Gobernación del Ayuntamiento de Salina Cruz, Sergio Peña Aburto, fue visto al interior de la comandancia durante los hechos, pero al salir únicamente declaró a medios locales que se encontraba ahí para atender un “asunto de comida”, sin dar mayor explicación sobre lo ocurrido.

Por su parte, el Gobierno Municipal emitió un escueto comunicado donde informó que, ante el fallecimiento de una persona del sexo femenino en el interior de la comandancia, se activaron los protocolos correspondientes y se colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir