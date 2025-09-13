Trasciende fallecimiento de una mujer en separos de la policía municipal de Salina Cruz (16:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 13 de septiembre. La muerte de una mujer al interior de los separos de la comandancia de la Policía Municipal de Salina Cruz provocó la movilización de personal de la Fiscalía de Alto Impacto, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Los hechos iniciaron alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando desde la comandancia se solicitó el apoyo de una ambulancia municipal para atender una emergencia dentro de los separos.

Al arribar al lugar, los paramédicos solo confirmaron el fallecimiento de una mujer.

Con total hermetismo, elementos de la policía municipal intentaron mantener en reserva lo ocurrido. Sin embargo, el caso fue reportado a la fiscalía.

Horas más tarde, personal ministerial y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llegaron al sitio, dando paso al ingreso de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Poco después, peritos forenses, vestidos con trajes especiales, ingresaron a la comandancia para realizar labores de fotografía, inspección y levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, ni el comisario ni el director de la Policía Municipal han emitido una declaración oficial. Tampoco el gobierno municipal ha ofrecido información sobre lo sucedido.

