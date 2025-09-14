Amenaza Adán Augusto a Ricardo Anaya por denunciar caso de Bermúdez Requena (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, amenazó al líder de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, por haber denunciado el caso del líder del grupo criminal ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con López Hernández, la opinión pública del país debe estar atenta a un probable juicio contra Anaya Cortés, por presuntos actos de corrupción.

“Quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y su familia”, indicó López Hernández.

Hasta hace unas sesiones del Senado, Adán Augusto López elogiaba a Ricardo Anaya diciendo que era un “caballero” y alguien con quien se podía dialogar, pero tras la solicitud hecha por el panista de investigar a fondo los nexos de Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’, el tabasqueño cambió de opinión.

Ahora Adán Augusto López ligó el nombre de Ricardo Anaya con el accidente en donde perdió la vida del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y acusó al senador del PAN de huir del país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues se investigaban los negocios del panista.

“Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta. En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país”, indicó.

Asimismo, Adán Augusto López recordó que el hoy coordinador panista pasó varios años fuera del país tras perder la contienda presidencial, y que sólo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado.

Cuando se tuvo conocimiento de que Hernán Bermúdez Requena era el comandante H de ‘La Barredora’ y que estuvo a las órdenes como secretario de Seguridad de Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco, Ricardo Anaya había optado por no hacer comentarios, pero cuando llamó a investigar el caso, recibió los reproches de López Hernández.

El coordinador de los senadores de Morena señaló que Ricardo Anaya, “que huyó para evadir la justicia, ahora pretende erigirse como juez”.

“Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política: el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas, y aparece sólo cuando está seguro de que lo cubre un fuero”

“Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN, hoy pretendan erigirse como fiscales. Ellos callaron porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad”, agregó López Hernández.

Por otra parte, Adán Augusto López se desvinculó de cualquier nexo con Bermúdez Requena, quien fuera su colaborador y llamó a las autoridades a esclarecer el caso.

El líder de la bancada de Morena expresó su compromiso con la justicia y recordó que ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso y subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie”

“Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó el legislador de Morena.

El legislador morenista destacó que la exigencia de justicia no puede ser patrimonio de quienes representan los intereses de la corrupción, sino de quienes, desde el gobierno, han emprendido una transformación profunda para que nunca más la impunidad sea la norma en México.

“Nosotros vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, concluyó López Hernández.

Excélsior

