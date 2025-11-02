Un muerto en enfrentamiento entre Yolotepec y Yosondúa, detienen a autoridades (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Tras la muerte del comunero identificado como Misael Hernández López, de 35 años de edad, en el enfrentamiento entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en la Mixteca oaxaqueña, las autoridades estatales llevaron a cabo la detención de dos personas.

Los detenidos son Leodegario López García, agente municipal de Buenavista y Florentino Velasco, comisariado de Yolotepec, presuntamente fueron detenidos por tráfico de armas y sus vínculos con el crimen organizado.

Esto luego del enfrentamiento entre habitantes de ambas comunidades el día de ayer 1 de noviembre, en donde a parte de la muerte de un comunero, otro más resultó lesionado por arma de fuego.

Pese a haber firmado las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría General una minuta de acuerdos donde se comprometieron a mantener la paz y a no realizar ninguna acción en los terrenos en conflicto, el enfrentamiento comenzó desde el pasado jueves 30 de octubre donde habitantes y autoridades de Yosondúa habrían ingresado al territorio de la agencia Buenavista perteneciente a Yolotepec.

Esto derivó en un fuego cruzado resultando herido de bala Hernández López, originario de Yolotepec, perdiendo la vida durante el traslado a un hospital.

A través de redes sociales circula un video en donde se observa que es detenido y conducido por fuerzas estatales a un vehículo oficial a autoridades municipales de Buenavista, Leodegario López García, y el comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yolotepec, Florentino Velasco.

Estos enfrentamientos datan de años atrás y que han enlutado a varias familias de ambas comunidades es por la disputa de al menos mil 800 hectáreas de terrenos.