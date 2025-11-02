¡Ni un paso atrás! Duro mensaje de la viuda de Carlos Manzo, presidente de Uruapan (16:00 h)

2025/11/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. ¡Ni un paso atrás!  y aunque apagaron su voz, no apagarán su lucha, no lo apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanaos a nuestros padres, a nuestros niños, dijo la esposa del presidente de Uruapan Carlos Manzo, Grecia Quiroz García.

Llamó a seguir apoyando a Uruapan, al sector más vulnerable, a unirse, a levantarse a luchar y defender a sus hijos con uñas y dientes a defender a la Patria, “porque él hubiera sido el mejor presidente de México”.

 

