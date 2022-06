Un enigma llamado Monreal: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. Ricardo Monreal sostuvo ayer que Movimiento Ciudadano acabará por integrarse a la Alianza Va por México (PAN- PRI- PRD), rumbo a la próxima elección presidencial.

“Caminarán juntos en el 24, no sólo por ser competitivos, sino por sobrevivencia. Si caminan dispersos, aislados, no hay forma de que le ganen a Morena”, afirmó en rueda de prensa.

El análisis del proceso electoral de pasado domingo que hizo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta lo llevó a afirmar que la oposición tiene necesidad de reagruparse y de constituir un sólo frente político.

Monreal conoce muy bien a Dante Delgado, dirigente nacional del MC. Entre ellos fluye la comunicación, a menudo se les ve juntos. Sabe de lo que habla.

Me atrevo a decir que la declaracion del zacatecano, en abierta contradicción con lo que Dante dice en público, no fue improvisada.

–¿Qué le hace pensar que el MC va a actuar de esa manera, cuando insistentemente se presenta como la tercera opción? Preguntamos al senador.

–Lo he dicho porque he conversado con todos, y porque los resultados electorales del domingo no dejaron bien parada a la oposición. O sea, si somos serios, en un análisis objetivo, la oposición perdió cuatro; cuatro que no tenía Morena. Es tan sencillo como eso.

“Además, con un porcentaje electoral más abultado de los cuatro: Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Lo he platicado con los dirigentes que, por supervivencia, se van a unir. Es la única manera de que puedan ser competitivos con Morena. Es una necesidad política– repuso.

***

El también ex gobernador de Zacatecas quiere ser candidato presidencial de Morena. Por eso pide que la decisión salga de una elecciones abiertas y no de una encuesta.

Lo vemos muy difícil, por no decir imposible. El presidente López Obrador, amo y señor en Morena, ya dio línea: será por encuesta.

No solo eso. Tiene congelado al senador Monreal. No lo ve, no lo invita, no lo incluye en su lista de presidenciables. Le puso distancia al senador.

La oposición, en cambio, no tiene una figura formada que emocione, ni un discurso que convenza, ni unprograma que convenza. La idea de que Monreal brinque a la alianza comienza a hacer su camino.

–¿A Monreal no le gustaría ser el candidato de esa coalición de partidos? Cuestionó el reportero Víctor Mayen, del portal elpoder.tv

–No, no, no. Primero, ni siquiera ha pasado por la mente de ellos, ni por la mente mía.

–Vamos a suponer que lo invitan…-—insistió Víctor.

–Usted lo que quiere es que el toro me cornee. Pero no, no, no. Es una hipótesis de difícil realización—respondió sonriente.

En nuestro turno le preguntamos: ¿Se registraría si Morena se decide por la encuesta como método para elegir al candidato presidencial rumbo al 2024?

“Escuché al presidente ayer y lo respeto. Nunca me voy a confrontar con él. La opinión de él es dominante, obviamente por ser considerado el principal dirigente político y el líder del movimiento social.

“Pero yo sigo sosteniendo la mía. Y no voy a declinar en mi aspiración de que se busque un nuevo método de selección de candidatos y que la encuesta es fácilmente manipulable, porque yo soy víctima de ella, y todos lo saben.

“En el 17, yo estaba arriba en 21 encuestas. Sólo en la que estuve abajo fue en la que hizo el Partido, y además me mandaba al cuarto lugar.

“Yo no creo en ello, porque soy víctima de ello, y por eso a mí me gustaría que hubiese un mecanismo distinto para la selección de candidatos a puestos de elección popular, y un mecanismo distinto para dirigentes del Partido.”

–Si se decide que sea encuesta, se registraría?

—No lo sé. Hasta que lleguen esos momentos lo voy a decidir. Mi único límite para mantener mi posición firme dentro es la dignidad.

***

Nos hicieron llegar un documento que circula entre militantes del PRI. Es un duro mensaje dirigido a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade.

Inicia con una pregunta: ¿Cómo fue que inició la última debacle del PRI? El mismo documento responde: “cuando por temor a la fortaleza del liderazgo del Beltrones en el partido, lo traicionaron para perder las elecciones en 2106 y evitar, así, que fuera candidato presidencial.

“El costo ha sido muy alto. Que daño tan grande le hicieron al PRI. ¿Se habrán dado cuenta o lo si estaba planeado? Vuelven a preguntar.

Ahí se la dejo.

