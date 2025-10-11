Un día empecé a caminar… hasta que vi a Adán Augusto y mejor corrí: la anécdota fitness de Xóchitl Gálvez (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Tras una intensa campaña presidencial, Xóchitl Gálvez decidió tomar las riendas de su salud. Cansancio, estrés, mala alimentación y apenas unas pocas horas de sueño diarias la llevaron a tocar fondo físicamente. Fue entonces cuando algo cambió.

“Me han preguntado por qué y cómo empecé a hacer ejercicio. Te cuento, después de la campaña acabé cansada, estresada, dormía 3-4 horas al día, comía super mal. Un día me di cuenta que ya no podía mover las piernas como antes. Qué miedo. Entonces decidí venir a caminar aquí a la barranca todos los días con Victoria (su perrita). Me propuse 10 mil pasos diarios y lo empecé a hacer”, relató en un video que se ha viralizado en redes sociales.

“Aquí también solía venir a caminar Adán Augusto…”

En medio de su relato, Gálvez compartió una anécdota que provocó risas entre sus seguidores:

“Por cierto, te voy a contar una anécdota que me pasó aquí en la barranca. Aquí también solía venir a caminar Adán Augusto. Y ese día, en lugar de caminar, empecé a correr. No es cierto, es broma”, dijo entre risas, refiriéndose al morenista, Adán Augusto López.

Más allá del comentario, su compromiso fue en serio. Para diciembre, había alcanzado su meta de pasos diarios, y con el nuevo año llegó un propósito claro: “ Bajar de peso, ser más saludable ”.

Su hijo Juan Pablo la motivó a regresar al gimnasio y le presentó a una entrenadora, Melina, quien le diseñó rutinas de fuerza complementadas con un plan nutricional.

“He perdido 18 kg y me siento más fuerte que nunca”

“Fui con una nutrióloga al mismo tiempo, empecé a entrenar con Melina el día de mi cumpleaños, el 22 de febrero y sorpresa, cada vez me siento más fuerte, cada vez hago más peso, cada vez hago más repeticiones, he perdido 18 kilos”.

Para Gálvez, el secreto está en dar el primer paso: “Empieza sacando a pasear a tus mascotas, empieza reduciendo la cantidad de comida… La verdad es que Victoria ha sido mi gran apoyo en este proceso y estoy muy feliz”, concluyó.

