Adulto mayor muere tras ser mordido por uno de sus toros en un rancho en Jalisco (21:30 h)

Jalisco, 10 de octubre. Un adulto mayor de 72 años murió tras ser mordido por uno de sus toros en un rancho del poblado El Limón, en Ameca, Jalisco. El hecho, considerado inusual por especialistas, ocurrió mientras el hombre realizaba labores con su ganado.

La comunidad de El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco, fue escenario de una tragedia poco común. Efrén “N”, de 72 años, perdió la vida luego de ser atacado por uno de los toros de su propio rancho, el jueves 9 de octubre, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el cuerpo fue hallado por jornaleros que trabajaban en los alrededores. Presentaba heridas graves compatibles con una mordida de bovino, lo que provocó un desangramiento fatal.

También lee: Capturan a ‘El Fresa’, presunto operador del Cártel del Pacífico

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la naturaleza de las lesiones. Las primeras investigaciones apuntan a un toro de raza Holstein, de seis años de edad, como responsable del ataque. El animal fue asegurado por las autoridades para su valoración y resguardo.

Según especialistas en comportamiento animal, los toros y las vacas son generalmente animales pacíficos, y los ataques hacia humanos son muy raros. El médico veterinario Sagi Denenberg, de la farmacéutica MSD, explicó que la agresividad en el ganado suele deberse al miedo, cambios hormonales o al aprendizaje por experiencias previas.

Denenberg detalla que, aunque las vacas y toros pueden llegar a enfrentarse entre sí, las mordidas no forman parte de su comportamiento natural, por lo que este incidente podría haberse originado por una reacción anómala o un error durante la alimentación.

Debate

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir