Jauría ataca y mata a humilde trabajadora al interior de una primaria en Edomex (20:30 h)

Estado de México, 10 de octubre. Una tragedia se registró en la escuela primaria “Simón Ramírez Rodríguez”, ubicada en el poblado de Ex Hacienda de Xalpa, Estado de México, donde una trabajadora de limpieza perdió la vida y dos menores resultaron heridos tras ser atacados por una jauría dentro del plantel educativo. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron actividades académicas y administrativas en el lugar.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron antes de las siete de la mañana, cuando la mujer de 54 años ingresó al inmueble para realizar labores de limpieza. En ese momento, al menos diez perros que permanecían dentro del plantel la atacaron de manera repentina. El conserje intentó auxiliarla, pero la víctima ya presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y perdió la vida en el sitio.

Mujer murió y dos menores resultaron heridos

Elementos de emergencia acudieron a la escuela tras recibir el reporte, pero solo confirmaron el deceso de la trabajadora. En tanto, los dos menores de 11 años que se encontraban con ella fueron atendidos por paramédicos y posteriormente canalizados a los servicios médicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde fueron valorados y permanecen fuera de peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, policías municipales mantuvieron el resguardo del perímetro del plantel, ubicado sobre la calle Hacienda de Santa Teresa.

Dentro de la escuela vivían al menos 15 perros

De manera preliminar trascendió que dentro de la escuela vivían al menos 15 perros, que no eran callejeros, sino animales que contaban con un aula adaptada para su resguardo y alimentación. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido el motivo por el cual estos ejemplares permanecían alojados en las instalaciones educativas ni bajo qué autorización.

Las autoridades municipales informaron que la FGJEM determinará el protocolo de retiro de los caninos y las posibles responsabilidades legales derivadas de este caso. Además, se llevará a cabo una revisión de las condiciones del plantel y de los permisos relacionados con la presencia de animales dentro de espacios educativos.

El gobierno local señaló que brindará apoyo integral a la familia de la trabajadora fallecida, incluyendo el pago de los gastos funerarios, y continuará al pendiente del estado de salud de los menores afectados. Según la última actualización, ambos ya fueron dados de alta y se encuentran en casa con sus familiares.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron la detención de al menos 13 perros, los cuales fueron trasladados a un centro de control animal para su valoración médica. Con base en los resultados, se determinará si los ejemplares pueden ser adoptados o si permanecerán bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

