Un día como hoy 30 de septiembre… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre.

Santoral: Jerónimo

Día Internacional del Traductor

Día Internacional del Podcast

Dia Internacional de Concienciación sobre la Distrofia Muscular en la Cintura

420 Muere en Belen, Jerónimo de Estridón, tradujo por encargo del papa, Dámaso I. la Biblia hebrea y griega al latín. Es considerado Padre de la Iglesia.

1452 Se inició la impresión de la Biblia de Gutenberg.

1765 Nace en Valladolid, México, José María Morelos y Pavón, sacerdote mexicano y militar insurgente, que será el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México.

1791 “La flauta mágica”, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en el Theater an der Wien en Viena, Austria.

1812 Se hace el solemne juramento en México de la Constitución de Cádiz por parte del virrey y demás autoridades y se hace público el indulto concedido con motivo de su promulgación.

1846 El doctor W.T.G. Morton descubre la anestesia por medio de éter.

1856 El mando militar republicano ordena a Zaragoza, atacar Monterrey, en poder de los conservadores. Los derrota y se pone en fuga.

1888 En Londres (Inglaterra), Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes (su tercera y cuarta víctima).

1900 Nace el actor, compositor y director de cine mexicano Joaquín Pardavé Arce, en Pénjamo, Guanajuato. Es considerado uno de los mejores exponentes del Séptimo Arte por sus interpretaciones de “Don Susanito Peñafiel y Somellera”, “Don Venancio”, “El barchante Neguib” y “El baisano Jalil”.

1915 En Nueva York se realiza la primera transmisión por radio.

1917 Nace el icónico baterista de la música jazz estadounidense Bernard Rich, mejor conocido como Buddy Rich, quien es reconocido hasta la fecha como el mejor baterista del mundo.

1924 Nace en Nueva Orleans (EE.UU.) Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, que será conocido sobre todo por sus novelas “A sangre fría” (1966) y “Desayuno en Tiffany’s” (1958), ambas llevadas a la gran pantalla.

1950 Nace la escritora y política mexicana Laura Esquivel, internacionalmente conocida por su obra “Como agua para chocolate”, la cual ha sido traducida a más de 30 idiomas.

1960 Transmisión del primer capítulo de la serie estadounidense “Los Picapiedras”, de Hanna-Barbera Productions.

1964 Nace la actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta en Monclova, Coahuila. Destaca en cine, televisión y música.

1985 Muere en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles Richter, sismólogo estadounidense, que estableció, junto al sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para medir los terremotos que lleva su nombre.

2010 Rescatan al presidente ecuatoriano Rafael Correa de un intento de golpe de Estado. Unos mil policías se amotinaron en la mañana en el Regimiento de Quito en contra de una ley que recortaba sus beneficios. El presidente Correa terminó capturado y la gente salió a las calles a respaldar el gobierno.

2011 Muere el actor y comediante mexicano Gaspar Henaine Pérez, conocido con el nombre artístico de “Capulina” y llamado “El rey del humorismo blanco”.

2012 Muere el músico mexicano José Luis Villarreal, conocido como “Choche”. Fue integrante del grupo musical regiomontano, “Bronco”.

2020 Muere Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el pseudónimo de “Quino”. Humorista gráfico e historietista argentino. Su obra más conocida fue la tira cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973.

