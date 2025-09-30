El peor momento de Adán: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. En un día sí, y el otro también, Adán Augusto López Hernández es nota negativa, pero no hay señales de que vaya a ser “renunciado” o de una separación voluntaria de la coordinación de la bancada de Morena, para ser investigado.

Sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena jalaron los reflectores hacía su persona y desde entonces los escándalos no paran.

Bermúdez fue su secretario de seguridad cuando López Hernández fue gobernador de Tabasco (2019-2021.) Simultáneamente era líder del grupo criminal de La Barredora, con ligas con el CJNG.

Adán volvió a repetir que no sabía de las actividades ilegales de su secretario de seguridad.

Recientemente le estalló el tema de las transferencias por 79 millones de pesos en 2023 y 2424, por parte de las empresas privadas –GH Servicios Empresariales y Rabatte– “por asesorías legales” que algunos presentan como moches por contratos recibidos.

La cosa no paró allí. El viernes pasado, a petición de la presidenta Sheinbaum, salió a aclarar las millonarias transferencias recibidas.

Dice que las desarrolló en los breves espacios que no desempeñó servicios públicos.

En esa conferencia, dijo haber pagado 1.9 millones de pesos por concepto de ISR, pero no aclaró que son los remanentes su declaración anual.

Ayer salió a aclarar, otra vez a petición de Sheinbaum, el “manejo doloso” de sus pagos Hacienda, y la información que lo presenta como deudor fiscal.

Hizo públicas sus declaraciones fiscales en 2023 y 2024.

En 2023 pagó 9 millones 179 mil 446 pesos con 16 centavos. En 2024 fueron 13 milllones 667 mil 463 pesos (IVA incluido).

En lo que va del año, ha tenido ingresos por 24 millones 924 mil 206 pesos y ha pagado 3 millones 448 mil 30 pesos de impuestos.

***

La información que se publicó en el reportaje de las transferencias recibidas la tiene SAT. ¿Quién la filtró? Ni la presidenta, ni el senador reconocen que la información filtrada es “fuego amigo”.

–Por supuesto que no. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias —dijo la presidenta.

Y se preguntó: “¿Qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia algunos o hacia otros?”.

Dijo más: “el Senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema. Siempre el SAT investiga cualquier persona. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”.

Más tarde, en el Senado, le preguntaron a Adán sobre la lana que recibió.

¿Es fuego amigo? Le preguntaron.

–No creo que haya salido del gobierno… creo que anduvieron investigando y en algún lugar obtuvieron las declaraciones… No tengo ningún problema en aclarar. Por eso les estoy dando a conocer mis ingresos”, respondió.

Reiteró, eso sí, que sabe quién es y parte de quién. “En su momento lo daré a conocer, cuando yo considere políticamente oportuno”, señaló.

***

El nombre de Hernán Bermúdez también apareció en la conferencia de prensa que el senador ofreció ayer.

–¿No tiene responsabilidad política por haber hecho ese nombramiento? Le preguntaron.

–Primero, acuérdense que a todo individuo se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, hasta este este momento, vuelvo a ratificar que yo no tenía ningún conocimiento.

“Ninguna autoridad, incluso yo hablé de CNI, de Defensa, de Marina, de las fiscalíaas. Nadie me informó y eso que todos los días nos reunimos en las mesas de seguridad.

“Hay que esperar a que las autoridades hagan sus investigaciones y deslinden responsabilidades”, puntualizó.

***

Las reforma a la Ley de Amparo, calificada de regresiva por especialistas y académicos, podría quedar dictaminada y aprobada esta misma semana.

El senador del PRI, Pablo Angulo, reveló que la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara Alta, quiere dictaminarla este miércoles y aprobarla esta misma semana.

La intención de que salga antes de viernes fue ratificada ayer por el propio Adán Augusto.

No se entiende para qué convocaron a especialistas a una audiencia dos días para recoger sus puntos de vista. Empezó ayer. Se acaba hoy. Una burla más del oficialismo.

“Quien asista a estos foros esta convalidando otro atropello más al Poder Judicial, otro atropello más a los ciudadanos.

“Ya no hay garantías en la Ley de Amparo. Ya no hay amparo, que se inventó precisamente para que los ciudadanos se defiendan de los abusos de autoridad. Todo indica que están queriendo consolidar el régimen autoritario.

“Por eso no vamos nosotros a convalidar jamás estos foros. Estos ni siquiera han terminado y ya están citando el miércoles a sesión de Ley de Amparo”.

***

Ya que estamos. La bancada del PRI pidió las comparecencias de los secretarios de Marina, de Defensa y de Salud para que informen a los ciudadanos sobre ese tema y el de huachicol fiscal.

FIN.

