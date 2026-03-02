Un día como hoy… (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo.

Santoral: Inês

Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes

1822 Muere la heroína de la Independencia de México, Manuela Medina “La Capitana”, dirigente del ejército insurgente durante la lucha del país por liberarse de España.

1829 Muere Josefa Ortiz de Domínguez, partícipe de la lucha por la independencia nacional de la Corona española.

1836 Un numeroso grupo de norteamericanos, asentados en Texas, se reúne en el pueblo de Brazos y se declaran independientes de México.

1866 Jerónimo Treviño, al mando del ejército Republicano, triunfa ante los franceses en la Batalla de Santa Isabel en las cercanías de la ciudad de Saltillo.

1897 Muere Guillermo Prieto, quien se distinguió como poeta, periodista, político liberal e historiador. Destacado miembro de la generación que logró la Reforma Liberal.

1917 Nace Federico Baena en la Ciudad de México. Autor de boleros muy populares como “Que te vaya bien”, “Vagabundo”, “Yo vivo mi vida” y “Cuatro cirios”.

1930 Muere en Londres (Reino Unido) el brillante arqueólogo británico Howard Carter, que logró una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankhamon.

1930 Muere D. H. Lawrence, novelista inglés, que durante sus estancias en México, escribió “La serpiente emplumada”. Su obra más célebre es “El amante de Lady Chatterley”.

1931 Se incendia el Teatro Principal, la “Catedral de las tandas” en la Ciudad de México. Con este suceso, terminó una tradición centenaria del espectáculo en nuestro país.

1931 Nace Mijaíl Gorbachov, abogado y político ruso, secretario y Presidente de la Unión Soviética entre 1985 y 1991.

1959 Se lleva a cabo la primera transmisión oficial del canal 11 del IPN.

1962 Nace el cantante, músico y actor Jon Bon Jovi, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

1972 Desde EE.UU. se lanza al espacio la “Pioneer 10”, primera sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y tomar fotografías de Júpiter. En la sonda se ha enviado un disco óptico conteniendo información y fotos de nuestro planeta y sus habitantes, además de un mapa espacial indicando la situación del Sistema Solar y de la Tierra. También se envían saludos en más de 100 lenguas terrestres.

1978 El ataúd del cómico Charles Chaplin es robado en el cementerio de Vevey (Suiza).

2000 General Augusto Pinochet es liberado, después de 503 días de detención en Londres acusado de genocidio.

2006 Un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés), revela que cada año la Antártida pierde un volumen de alrededor de 152 kilómetros cúbicos de hielo desde 2002.

2006 La investigadora mexicana María Esther Orozco es galardonada con el Premio L`Oreal-UNESCO para mujeres en la ciencia.

2007 Luego de tres años de exploración, dos buzos extranjeros descubren en Yucatán, el río subterráneo más grande del mundo, con una longitud de 154 kilómetros.

2014 La película “Gravity”, del mexicano Alfonso Cuarón, triunfa en la 86 entrega del Oscar, con siete estatuillas, entre ellas la de Mejor Director.

