Desvían más de 4 mil MDP en Veracruz en gobierno de Cuitláhuac García (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El último año del periodo gubernamental que encabezó Cuitláhuac García Jiménez como gobernador de Veracruz arrojó un gran volumen de recursos públicos que habrían sido desviados de sus propósitos originales y lícitos, todo derivado de un ejercicio presupuestal plagado de anomalías que impidieron que se invirtieran bajo los parámetros legales varios miles de millones de pesos, según las estimaciones más actualizadas.

Los informes conclusivos sobre la Cuenta Pública 2024 que difundió recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestran que, durante ese año, las irregularidades en el gasto de las bolsas presupuestales se volvieron una deficiencia común tanto en el Gobierno del estado como en los ayuntamientos de la entidad, generando así un daño patrimonial para la hacienda pública de grandes dimensiones económicas.

Más de 4 mil millones de desvíos en Veracruz

De acuerdo con los hallazgos finales de la ASF, durante ese año se habría desviado en todo el estado de Veracruz una bolsa presupuestal estimada en 4 mil 460 millones 779 mil 700 pesos, considerando las anomalías que fueron descubiertas por ese órgano fiscalizador en las instituciones gubernamentales locales de dicha entidad, tanto de índole estatal como municipal.

Directamente, el Gobierno del estado bajo la administración de García Jiménez, habría sido el responsable del desvío de mil 896 millones 723 mil 200 pesos, según las observaciones; mientras que los gobiernos municipales estarían detrás del ejercicio anómalo de 2 mil 523 millones 328 mil 600 pesos; finalmente, una bolsa restante con irregularidades por 40 millones 727 mil 900 pesos fue colocada en la categoría de “Otros”.

Corrupción generalizada con Cuitláhuac García

Con este panorama expuesto en el documento titulado “Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado”, la Auditoría Superior de la Federación evidenciaba la problemática generalizada de corrupción que se había presentado en Veracruz durante ese año, con varios miles de millones de pesos presuntamente desviados tanto por autoridades estatales como municipales.

De manera específica, las observaciones que fueron emitidas contra el Gobierno estatal de García Jiménez, derivadas de las anomalías descubiertas en el ejercicio presupuestal de aquel año, exponen irregularidades en bolsas federales muy diversas, como las siguientes: el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; el Fondo de Aportaciones Múltiples; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; así como el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

No obstante, destacan particularmente los hallazgos que arrojó la “Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud”, pues solo en ella se documentaron anomalías atribuibles al Gobierno del Estado de Veracruz que se valuaron en mil 078 millones 010 mil 300 pesos, revelándose así que el sector sanitario de la entidad había fungido como uno de los principales focos de corruptelas durante aquel sexenio.

Con los desvíos de Cuitláhuac García se perdió oportunidad de inversión

La bolsa total de recursos públicos que habría sido desviada durante el último año del sexenio del exgobernador de Veracruz, incluyendo las irregularidades encontradas en las instituciones locales estatales y municipales, equivale a una proporción muy importante de toda la inversión para infraestructura carretera que recibirán ese estado y su territorio, por parte del Gobierno de México, según fue anunciado cuando comenzaba este 2026.

El 23 de enero de 2026, el Gobierno de México comunicaba que: “El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la inversión carretera en Veracruz es de 11 mil 103 mdp y se generarán 33 mil 309 empleos; destacó que las obras a realizar se concentrarán en cinco acciones: reconstrucción por afectaciones de lluvias, construcción y ampliación de puentes viales; construcción de autopistas, el MegaBachetón y la construcción de Caminos Artesanales”.

Los fondos totales que habrían sido desviados en el estado durante el 2024, por lo tanto, mediante anomalías cometidas por las autoridades estatales y municipales, valuados en 4 mil 460 millones 779 mil 700 pesos, habrían permitido aumentar, por ejemplo, la inversión federal en infraestructura carretera en un 40.17 por ciento, lo que evidencia las afectaciones que genera para la entidad y su población una gestión tan desaseada del presupuesto público.

Otros hallazgos de corrupción recientes

En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Veracruz, sobre “Participaciones Federales a Entidades Federativas”, una de las últimas que le fueron aplicadas correspondientes a la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador de la Federación encontró anomalías valuadas en 710 millones 419 mil 550.71 pesos.

“En el ejercicio de los recursos, el estado infringió la normativa (…)lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 710,419.5 miles de pesos…”, se detalló en el documento. Reporte Indigo

