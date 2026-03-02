Precio del Dólar hoy lunes 2 de marzo (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Hoy lunes 2 de marzo de 2026, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $17.28 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Lunes 2 de Marzo de 2026 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.69, mientras que a la compra se localiza en los $16.16, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.30 mientras que a la compra se encuentra en los $17.30 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar Ayer Domingo 1 de Marzo de 2026 y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

