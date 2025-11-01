Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre.

Santoral: Día de Todos los Santos

Día Mundial de la Ecología

Día Mundial del Veganismo

1519 Hernán Cortés y sus tropas salen de la ciudad de Cholula y emprenden camino a la Gran Tenochtitlán, a pesar de que Moctezuma los instó a regresar sobre sus pasos.

1591 Se funda la villa de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

1604 Primera representación de Otelo de Shakespeare. Sin duda una de las más grandes obras dramáticas de la literatura. Se estrena en el Palacio de Whitehall de Londres. Se dice que fue escrita después de Hamlet.

1800 En los Estados Unidos, el Presidente John Adams se convierte en el primer presidente que ocupa la Casa Blanca.

1830 En Monterrey muere el licenciado José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, fundador de la primera cátedra de derecho de Nuevo León (1824).

1860 Abraham Lincoln fue elegido presidente de EEUU y fue un fuerte oponente de la esclavitud.

1867 En Saltillo, inicia sus cursos el Ateneo Fuente. Entre los maestros fundadores había tan destacados coahuilenses, que nueve de ellos llegaron a ser Gobernadores.

1883 La compañía telegráfica y telefónica del Norte, inicia el servicio de teléfono público en Monterrey.

1892 Nace en Moscú (Rusia) Alexander Alekhine, Gran Maestro y campeón mundial de ajedrez.

1894 Nicolás II de Rusia, asume el trono del Imperio ruso, convirtiéndose en el último zar antes de la Revolución bolchevique.

1907 Nace el músico, escritor, poeta y guionista de cine argentino Homero Manzi, autor del famoso tango “Sur” y de más de 70 obras musicales

1914 La Convención de Aguascalientes designa a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de México.

1922 En Tepehuanes, Durango, tras un juicio sumario, es fusilado el general Francisco Murguía, revolucionario maderista y luego carrancista.

1923 Nace Victoria de los Ángeles, una de las más célebres sopranos españolas de la segunda mitad del siglo XX. Debuta en 1945 con “Las bodas de Fígaro”. Canta en los escenarios más importantes del mundo.

1937 La Secretaría de Guerra y Marina cambia de denominación; a partir de entonces lleva el nombre de Secretaría de la Defensa Nacional.

1960 John F. Kennedy vence a Richard Nixon en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El 26 de septiembre del mismo año, 70 millones de espectadores presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en la historia de los Estados Unidos.

1960 Nace Fernando Valenzuela, en Etchohuaquila, Sonora, pitcher zurdo del equipo de grandes ligas de béisbol “Los Dodgers de Los Ángeles”.

1962 La URSS lanza su primera nave espacial a Marte.

1979 Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer gobernadora en la historia de México.

2006 Muere el Huracán Ramírez. Lucha Libre en México.

2010 Un equipo de científicos australianos y británicos descubren la proteína “Perforina”, que destruye células enfermas, lo cual es un hallazgo importante en la lucha contra el cáncer, la malaria y la diabetes.

