Carrera atlética y torneo de básquetbol por la fiesta patronal de Santa Catarina Ticuá (10:00

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. En el marco de la fiesta patronal de Santa Catarina Ticuá, se efectuarán diversas actividades culturales, religiosas y deportivas, como es el caso de la segunda edición de la carrera atlética “Tee kua´a Ñuu Savi”, así como la tercera edición del festival de baloncesto formativo, la cual ofrecerá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de las categorías u12, u15 y u17, tanto para la rama femenil como varonil.

La carrera atlética se realizará el domingo 23 de noviembre, con una distancia de 10 kilómetros, la salida se contempla a las 7:00 de la mañana, el kit de corredor incluye playera, medalla, hidratación y número, con un costo de $200 pesos. La premiación es de $1,500 pesos para el primer lugar, $1,000 pesos para el segundo y de $700 pesos para el tercer sitio.

Otra de las actividades deportivas que se realizará en la población de Santa Catarina Ticuá, es la tercera edición del festival de baloncesto formativo, el cual se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre. En la categoría u12 mixto, al primer lugar se le entregarán $1,200 pesos, el segundo recibirá $800 pesos, en tanto el tercer sitio recibirá $500 pesos.

Los jóvenes podrán también competir en la categoría u15 varonil, en donde el equipo campeón recibe $1,800 pesos, para el segundo sitio se contemplan $1,500 pesos, en tanto el tercer sitio gana $800 pesos. La premiación en la rama femenil es de $1,500 pesos, mientras que el segundo lugar obtiene $1,000 pesos, en tanto el tercer sitio recibe $700 pesos.

Mientras que el lunes 24 de noviembre entra en acción la categoría u17, en la rama varonil la quinteta campeona recibirá $3,000 pesos, el segundo lugar obtendrá $2,000 pesos y para el tercer sitio se entregan $1,000 pesos. Mientras que, en la rama femenil, el primer sitio será premiado con $2,500 pesos, para el segundo lugar se contemplan $1,500 pesos, mientras que el tercer lugar recibirá $800 pesos.

La inscripción tiene un costo de $350 pesos, los equipos tendrán derecho a hidratación, arbitraje y servicio médico, la fecha límite de registro es el miércoles 19 de noviembre. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 953 100 52 26.

