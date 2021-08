Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto.

Santoral: Asunción, Estanislao

Día Nacional del Cine Mexicano

1057 En el campo de batalla muere Macbeth, rey de Escocia (en cuya vida se inspirará William Shakespeare para escribir su famosísima obra de teatro) a manos de Malcolm.

1483 El Papa Sixto IV consagró la nueva Capilla Sixtina a la Asunción de la Virgen y la dedicó a ella. En su interior aguarda los famosos frescos del artista italiano Miguel Ángel. Fue uno de los grandes artistas renacentistas que más se prodigó en realizar obras maestras para la Santa Sede.

1527 Nace el religioso y poeta español Fray Luis de León, en cuya obra literaria revela el influjo de Horacio y de sus lecturas bíblicas.

1534 En París (Francia), Ignacio de Loyola de 43 años de edad, ex oficial del ejército español, funda la Compañía de Jesús, destinada a convertirse en principal instrumento de la contrarreforma.

1769 Nace Napoleón Bonaparte en Córcega.

1771 Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) el escritor sir Walter Scott, autor de “Ivanhoe”.

1860 El General conservador, Miguel Miramon, toma posesión, por segunda ocasión como Presidente interino de la República, a la edad de 27 años, siendo el Presidente más joven que haya tenido México.

1914 Se abre a la navegación el Canal de Panamá que conecta el océano Pacífico con el Atlántico, fue construido por los Estados Unidos de América, con el paso del buque “Ancón”, aunque su inauguración oficial es el 12 de julio de 1920.

1924 Nace el dramaturgo, guionista y director británico Robert Bolt, famoso por sus guiones de las películas “Lawrence de Arabia”, “Doctor Zhivago” y “La misión”, entre otras.

1939 Muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, periodista y escritor, cuya novela “Santa”, es llevada a la pantalla grande cómo la primera película sonora en México.

1943 Nace la actriz mexicana María Rojo, quien interviene en más de 90 trabajos de televisión y cinematográficos, entre los que destacan “El castillo de la pureza”, “Los cachorros”, “Salón México”, “La tarea”, “Rojo amanecer”, “Las Poquianchis” y “El apando”.

1941 Se interpreta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, el “Huapango de Moncayo”, qué es considerada cómo él segundo himno nacional mexicano.

1963 Nace el cineasta, compositor y productor mexicano Alejandro González Iñárritu. Ha filmado las películas “Amores perros”, “21 gramos”, “Babel” y “Biutiful”. En 2014 gana tres premios Oscar y dos años después gana dos más por su película “El renacido”.

1964 Muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor jalisciense, mejor conocido como “Dr. Atl”.

1965 Asisten unas 55 mil 600 personas al concierto en el local más grande de la historia del grupo británico “The Beatles” en el estadio Shea de Nueva York.

1969 Comienza el Festival de Rock de “Woodstock”, en el campo Max Yasgur en Bethel, Nueva York, el cual reúne por tres días a figuras como Jimi Hendrix, Santana, Sly and The Family Stone, The Who, Grateful Dead, Joan Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Canned Heat, Crosby, Still, Nash & Young y Jefferson Airplane.

1974 Muere la escritora, dramaturga y luchadora social mexicana, María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino.

2008 El ex obispo Fernando Lugo es declarado presidente de Paraguay.

