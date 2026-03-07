Un día como hoy… (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Santoral: Felicitas, Perpetua

Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos.

Día Mundial de los Cereales

Dia Mundial de los Datos Abiertos

324 a C Muere Aristóteles; filósofo griego. Fue fundador de la lógica formal, precursor de la anatomía y la biología. Se le considera el padre de la zoología.

1274 Muere el teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia italiana Santo Tomás de Aquino, quien sienta las bases de la teología en su célebre “Summa Teológica” y funda la doctrina del tomismo.

1765 Nace el químico francés Nicéphore Niépce, quien plasma junto al químico Jacques Daguerre las primeras fotografías.

1792 Nace John Herschel, astrónomo y matemático británico, hijo del también astrónomo William Herschel.

1872 Nace en Holanda Piet Mondrian, precursor de la pintura abstracta. Es principalmente conocido por sus pinturas no figurativas, a las que llamó composiciones, que consisten en formas rectangulares en rojo, amarillo, azul y negro, separadas por gruesas líneas rectas negras.

1875 En Francia, nace el compositor Maurice Ravel, autor del famoso “Bolero” que llevará su nombre.

1876 Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del inventor italiano Antonio Meucci.

1913 Fue asesinado por el huertismo, Abraham González, revolucionario maderista, quien era gobernador constitucional de Chihuahua.

1932 Nace en Sinaloa la cantante mexicana María Lucila Beltrán, mejor conocida como Lola Beltrán, “La Grande”. Es la primera mujer en interpretar música vernácula en Bellas Artes.

1943 Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor de la Universidad Iberoamericana (UIA).

1945 Nace el actor mexicano Luis de Alba, uno de los cómicos más importantes de la televisión y el cine nacional. Sus personajes “El Pirruris”, “El Ratón Crispín” y “Peritos”, lo hacen uno de los mejores comediantes de México.

1960 Nace el club de fut bol Soccer, TIGRES de la UANL.

1960 Nace Ivan Lendl, extenista profesional checo nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

1964 Nace el estadounidense Bret Easton Ellis, considerado uno de los principales exponentes de la literatura de la Generación X. Autor del best seller Psicopata americano, libro que fue llevado al cine.

1999 Muere Stanley Kubrick, director de cine, guionista y productor estadounidense, considerado uno de los más influyentes del siglo XX.

Dirigió la película “Naranja Mecánica”.

2006 Muere a los 44 años víctima de cáncer la actriz y cantante Dana Morosini Reeve, viuda del actor Christopher Reeve, quien personificó a “Superman”.

2010 La cineasta Kathryn Bigelow ganó el premio Oscar a Mejor Dirección por la película “En Tierra Hostil”, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en conseguir la estatuilla en dicha categoría.

2011 Con la participación de mujeres hispanoparlantes que han destacado en el arte, la ciencia y el pensamiento, fue inaugurado el primer congreso “La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI”, en el Palacio de Bellas Artes.

2015 El Estado Islámico destruye la antigua ciudad iraquí de Hatra, patrimonio de la humanidad.

2016 En un ambiente de gran tensión con Corea del Norte, los EUA y Corea del Sur inician las mayores maniobras militares conjuntas, mismas que siguen vigentes hasta la fecha.

