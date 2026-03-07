Persistirán temperaturas calurosas y de bochorno principalmente en el Istmo de Tehuantepec y Costa: Protección Civil (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que las temperaturas se mantendrán en rangos de caluroso a muy calurosos, con periodos de bochorno, principalmente en las regiones Istmo de Tehuantepec y Costa.

Asimismo, se prevén rachas de viento ocasionales debido al paso de tormentas, además de posibles tolvaneras durante la tarde y presencia de calima durante el amanecer.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirán las condiciones para el desarrollo de lluvias ligeras con intervalos de chubascos, así como algunas áreas de tormenta asociadas con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Lo anterior, se debe a la presencia de un débil canal de baja presión ubicado sobre el sureste del país, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 32 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 37 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados

* Mixteca, mínima de 11 y máxima de 32 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

