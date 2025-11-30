Un día como hoy… (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre.

Santoral: Andrés

Día Internacional de la Seguridad Informática

Dia Internacional de la lucha cotra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)

Día del Influencer

1667 Nació Jonathan Swift, escritor, autor de Los Viajes de Gulliver.

1694 Muere Marcello Malpighi, científico anatomista y biólogo italiano considerado el fundador de la Histología. En embriología, y gracias al uso del microscopio, Malpighi fue el primero en presentar una evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas del desarrollo.

1787 Nace el poeta, periodista y político mexicano Andrés Quintana Roo, quien desempeña diversos cargos como diputado, senador y secretario de Relaciones Exteriores.

1828 En el cuartel militar de la Acordada de la ciudad de México, se sublevan contra el gobierno de Guadalupe Victoria, el general Lobato.

1835 Nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense.

1867 Muere en Galeana, N.L. el Coronel Rafael Platón Sanchez Meraz. Participó en la Batalla de Puebla.

1868 Nace Andrés Molina Enríquez, ideólogo del agrarismo, abogado y sociólogo, autor de “Los grandes problemas nacionales”.

1874 Nace Winston Churchill , quien fuera primer ministro de Gran Bretaña.

1900 Muere el escritor, poeta y dramaturgo británico Óscar Wilde, autor de obras como “El retrato de Dorian Gray”, “Un marido ideal” y “El fantasma de Canterville”, muchas de ellas llevadas al cine y la televisión.

1906 Nace el escritor y periodista mexicano Andrés Henestrosa, cuyos cuentos están inspirados en la cultura zapoteca.

1911 Nace Jorge Negrete, cantante y actor del cine mexicano. Conocido cómo el charro cantor.

1913 Nace el futbolista, árbitro, director técnico y comentarista Fernando Marcos en la ciudad de México.

1924 Nace Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.

1936 Nace la cantante mexicana Lucha Villa, su nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano. Participa en más de 75 películas, como “El gallo de oro”, “Dos alegres gavilanes”, “Lagunilla mi barrio”, “Mecánica nacional” y “El lugar sin límites”.

1970 Muere Alfonso Caso Andrade, arqueólogo notable e indigenista, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Entre muchos de sus notables aportaciones se encuentran las excavaciones de Monte Albán.

1978 Nace el actor, productor y director Gael García Bernal. Con el filme “Amores perros” alcanza gran éxito de taquilla y es nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.

1993 Se realiza en Washington D. C. el estreno de La lista de Schindler, película dirigida por Steven Spielberg.

2013 Muere a los 40 años de edad en un accidente automovilístico en el norte de Los Ángeles el actor estadounidense Paul Walker, estrella de las populares películas “Rápido y Furioso”

2014 En Tokio, Japón, inauguran una exposición por el 90 aniversario del nacimiento de “Hachiko”, famoso perro de raza akita reconocido en todo el mundo por la fidelidad que mostró a su dueño.

